El Barça de bàsquet torna a fer estada a Encamp

El Barça de bàsquet ha tornat a fer estada a Encamp. Aquest migdia de divendres, la cònsol major del Comú d’Encamp, Laura Mas, acompanyada pel cònsol menor, Xavier Fernàndez, i el conseller d’Esports, Nino Marot, han donat la benvinguda als esportistes i els tècnics de l’equip blaugrana que es troben entrenant al Complex Esportiu i Sociocultural d’Encamp del 3 al 6 de setembre.
La trobada també ha servit per a realitzar la presentació de l’estatge de l’equip a la parròquia, un acte que s’ha dut a terme a la sala de premsa del Comú d’Encamp amb el conseller d’Esports, Nino Marot, l’entrenador del Barça de bàsquet, Joan Peñarroya, i el jugador Tomáš Satoranský.
Així mateix, el Comú d’Encamp ha rebut avui divendres una desena de mitjans de comunicació internacionals que han cobert la roda de premsa de presentació i que demà dissabte estaran presents al Complex Esportiu amb motiu del partit entre els blaugrana i el Paris Basketball.
En aquest sentit, Marot ha agraït als blaugrana la seva estada a Encamp i ha recordat que el Comú d’Encamp i l’FC Barcelona “fa setze anys vam començar a treballar conjuntament per a fer aquestes estades” i ha subratllat que “estem molt contents que, aquest 2025, haguem recuperat la secció del bàsquet”.
Per la seva banda, Peñarroya, ha donat les gràcies “per l’acollida fantàstica que estem tenint”, ha destacat la qualitat de les instal·lacions i ha exposat que demà, amb el duel amistós contra el Paris esperen “donar un bon espectacle i que la gent d’Encamp i d’Andorra gaudeixi del partit”.
Finalment, Satoranský ha expressat que “vaig estar per primera vegada aquí fa deu anys, quan vaig fitxar pel Barcelona” i ha posat èmfasi en el fet que “és molt bo entrenar fora de Barcelona amb els nous fitxatges per a conèixer-nos millor”.
La del bàsquet ha estat la darrera estada de pretemporada d’un equip del Barça a Encamp i al Pas de la Casa després del pas dels primers equips de les seccions de futbol sala, hoquei patins i handbol.
Espectacle de primer nivell al Complex d’Encamp
Per a finalitzar la seva estada, el Barça de bàsquet disputarà demà dissabte un partit amistós contra el Paris Basketball, que també servirà com a prèvia del VII Trofeu Encamp. El duel serà a les 12 hores, al Complex Esportiu i Sociocultural d’Encamp.
Les entrades estan a la venda al web comuencamp.ad/vendaentrades a un preu de 10,30 euros i els menors de 12 anys tenen accés gratuït, tot i que cal adquirir entrada prèviament a la mateixa plataforma. La recaptació es destinarà íntegrament a Càritas Encamp, que invertirà els fons en projectes solidaris a la parròquia.