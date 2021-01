La passarel·la entre la plaça del Poble i el Consell General recull els elogis de la població

Andorra la Vella s’ha llevat aquest dissabte al matí amb una nova estructura. Es tracta de la nova passarel·la panoràmica que uneix la plaça del Poble i el Consell General.

Els més matiners del dissabte han sigut els primers a creuar d’un costat a l’altre i fer-se una fotografia al mirador. Això sí, mentre que hi ha hagut persones que hi han passat expressament per veure com és l’estructura, n’hi ha d’altres que simplement passejaven i se l’han trobat oberta.

El sentir general és de satisfacció i és que després d’anys d’espera i mesos de construcció, la població valora molt positivament la passarel·la i assegura que pot ser una solució interessant per atraure gent al centre històric.

En aquest sentit, un dels ciutadans considera que “és més còmoda que el carrer Major on és difícil la circulació amb cadira de rodes”. A més, els enquestats pensen que la seva construcció serà positiva pel que fa al turisme i que permetrà donar permeabilitat al nucli antic.

Això sí, també hi ha gent que creu que no és el moment de dur a terme aquestes construccions i que la parròquia hauria de prioritzar altres projectes “davant la situació que estem passant”.

Tot plegat, un cop aixecat el giny, tots coincideixen que pot resultar un atractiu turístic per a una zona poc transitada.

Un projecte del 2018 endarrerit

Malgrat haver-se inaugurat aquest dissabte, la passarel·la és un projecte del 2018 per un import de 631.900 euros i que s’ha anat endarrerint fins que aquesta tardor es va instal·lar definitivament el pilar central que sustenta tota l’estructura.

La passarel·la és un pas elevat de 29 metres de llargada i 4 d’amplada que dibuixa una lleugera corba entre un extrem de la plaça del Poble i la part alta del centre històric, a tocar del Consell El terra està tractat amb un material específic per no relliscar i, amb l’objectiu de donar la major visibilitat, les baranes són de vidre laminat.