Gallardo visita el curs de formació d’ajudant d’electricista del Servei d’Ocupació

El ministre de Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo, ha visitat aquest dijous el curs d’ajudant d’electricista que s’organitza des del Servei d’Ocupació (SOA) i en el qual participen una quinzena de persones. Es tracta d’una formació gratuïta adreçada a persones inscrites a aquest servei i que té la voluntat de formar-los i reorientar-los cap al sector de l’electricitat.

Així, i donat que el sector elèctric està actualment en recerca de treballadors, la formació va orientada a persones que no tenen experiència prèvia en aquesta feina però que volen dedicar-s’hi. El curs compta amb classes de formació teòrica i pràctica i l’imparteix l’Associació d’empreses d’electricitat, lampisteria i climatització d’Andorra (ADELCA).

De les 40 hores que dura la formació, dos dies es destinen a formació teòrica, amb temàtiques que inclouen coneixements bàsics de les unitats bàsiques de mesura; física i mecànica de canalitzacions i conductors; electricitat i comunicacions; materials i eines del mercat actual i prevenció de riscos laborals. A banda, els participants realitzen també tres dies de pràctiques.

Des del Servei d’Ocupació es van organitzar, l’any passat, 85 formacions ocupacionals destinades a formar i qualificar professionals. Se’n van beneficiar 926 persones. Enguany hi ha previstes més de 40 formacions en sectors com l’administració, la logística, el comerç i l’hoteleria, així com altres cursos en competències més tranversals, idiomes o ofimàtica.