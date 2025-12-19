La Nit de l’Esport reconeix els millors esportistes de la temporada 2024-2025

El Ministeri de Cultura, Joventut i Esports ha organitzat de nou la Nit de l’Esport –recuperada l’any passat – amb l’objectiu de reconèixer els millors esportistes de la temporada 2024-2025 i valorar l’esport nacional. La gala, amb prop d’un miler d’assistents, s’ha celebrat aquest vespre al Pavelló Toni Martí, amb la participació del cap de Govern, Xavier Espot; la ministra de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell i el secretari d’Estat de Joventut i Esports, Alain Cabanes. La cerimònia compta amb el patrocini d’Andbank i Andorra Telecom i la col·laboració d’RTVA i el Bàsquet Club Andorra i ha estat conduïda pel presentador català Quim Masferrer, conegut per protagonitzar el programa ‘El Foraster’.
“L’esport no només s’ha de concebre des d’un punt de vista merament físic, sinó també com un pilar fonamental en la construcció de la nostra societat. Per aquest motiu, el suport a l’esport és una prioritat per al Govern, perquè volem garantir que sigui una eina d’inclusió, d’educació i de salut per a totes les persones, independentment de la seva edat, gènere o condició social”, ha assegurat el cap de Govern.
Els premis als millors esportistes de la temporada
Durant l’esdeveniment, els representants del Govern han guardonat els millors esportistes de la temporada 2024-2025, amb premis que han sumat un total de 59.000 euros. Els esportistes premiats enguany han estat Mònica Dòria (25.000 euros), Gina del Rio (10.000 euros), Joan Verdú (8.500 euros), Irineu Esteve (8.500 euros) i Roger Puig (7.000 euros).
“La Nit de l’Esport és, en definitiva, un reconeixement col·lectiu. Un agraïment a tots aquells que fan possible que l’esport sigui un pilar sòlid de la nostra societat: des de l’esport de base fins a l’alt nivell, des de la competició fins a la pràctica esportiva com a hàbit de vida saludable”, ha destacat la titular d’Esports, Mònica Bonell.
Els Jocs dels Petits Estats: l’esdeveniment de l’any
Els Jocs dels Petits Estats d’Europa, celebrats a Andorra al maig d’enguany, ha estat l’esdeveniment de l’any al Principat, segons ha recordat Mònica Bonell. Per aquest motiu, a la Nit de l’Esport s’ha reconegut els esportistes que van aconseguir les 38 medalles de l’equip nacional, constituït per 154 esportistes.
“Els resultats hi van ser: medalles, finals, marques personals. Però, si alguna cosa va destacar per sobre de tot va ser l’ambient, l’esperit i la implicació de tothom. Per això, vull tornar a expressar el meu agraïment més sincer a les federacions, als clubs, als tècnics, i molt especialment als voluntaris i voluntàries, que amb generositat, rigor i entusiasme van fer possibles uns Jocs que recordarem durant molts anys. Sense vosaltres, res d’això no hauria estat possible”, ha emfatitzat la titular d’esports.
Reconeixement a l’esport andorrà
El certament també ha servit per a reconèixer els atletes del programa ARA que han decidit deixar la competició aquest 2025: Alexandra Mejia, Arnau Graslaub, Nadia Tudó, Laura Pellicer, Kilian Folguera i Gaudí Vall. D’altra banda, amb l’objectiu de donar suport a l’esport de base, l’Executiu ha decidit, de nou, reconèixer els millors esportistes federats de la temporada 2024-2025: Nicolau Taulats, Nil Checa, Aina Padilla, Max Black, Laia Taulats, Duna Viñals, Adrià Bonell, Max Palmitjavila.
A més, des de l’Executiu també s’ha volgut reconèixer aquelles persones que han dedicat la seva vida a l’esport del Principat a través de les federacions esportives: Eloi Garcia (president de la Federació Andorrana de Triatló de 2023 a 2025), Sílvia Daban (presidenta de la Federació Andorrana d’Hípica de 2023 a 2025), Eva Rodríguez (presidenta de la Federació Andorrana de Gimnàstica de 2003 a 2025), Gerard Giménez (president VPC Rugbi Andorra de 2022 a 2025) i Marc Pimienta (Federació Andorrana de Muntanysime de 2015 a 2018). Aquest darrer, reconeixement a títol pòstum.
Finalment, s’ha donat un reconeixement a les organitzacions o persones que impulsen l’esport al Principat, o bé, han tingut una trajectòria esportiva destacada: Joan Ramon Balcells i Marc Bernardó (àrbitres continentals europeus), Fabio Joel Rodríguez (en reconeixement de la seva trajectòria esportiva i de l’esperit de superació), ATIDA (en reconeixement de la seva trajectòria esportiva als Jocs Mundials dels Transplantats i de l’esperit de superació), a Princiesport (en reconeixement del foment de l’esport a l’empresa privada), Daines Club (en reconeixement del foment de l’esport femení), Marina Fernández (en reconeixement del foment de l’esport femení), la selecció femenina de rugbi (en reconeixement del resultat d’esport col·lectiu) i a la selecció absoluta d’hoquei patins (en reconeixement del resultat d’esport col·lectiu).