La natació artística posa punt final a un any històric

La Natació Artística andorrana tanca un 2025 que es qualifica d’històric des de la Federació Andorrana de Natació (FAN). Les dues medalles assolides als Jocs dels Petits Estats d’Europa (JPEE) del passat mes de maig ja van deixar l’any 2025 com un dels més importants per a la història d’aquesta disciplina que s’estrenava enguany, i al Principat, en una cita d’aquesta mena.
A més, però, la participació a l’Europeu júnior va suposar també la consolidació d’una disciplina que mira el futur amb la voluntat de seguir creixent i consolidant-se a Andorra. “Estem tancant un any molt important per a nosaltres i que ha estat històric, però crec que afrontem un 2026 molt important per a seguir creixent i consolidant-nos al país”, ha apuntat Natàlia Meca, directora tècnica de la Natació Artística des de la concentració que està duent a terme la FAN durant aquestes festes de Nadal.
“Tanquem també un 2025 que ens ha deixat la primera classificació masculina en una competició al país en el que és una mostra del bon estat de salut de la natació artística i del camí que hem de seguir de cara als propers anys”, ha remarcat Meca.
Concentració a Ordino
Qui també ha valorat el 2025 són les entrenadores de la FAN, Estel Ferreras i Berta Ferreras. Les dues germanes que van estar al capdavant de l’equip nacional per a preparar els JPEE han destacat el compromís “i l’evolució que les noies han dut a terme aquest 2025” Un període clau, tal com explica Berta Ferreras, una de les entrenadores de la FAN: “És el moment de creació de les coreografies. És una part molt creativa, però alhora cal mantenir la preparació física perquè són rutines molt exigents”.
Ferreras destaca la importància de trobar l’equilibri entre el treball físic i el procés creatiu, aprofitant les vacances escolars per a concentrar hores d’entrenament. “Amb la Natàlia vam mirar dates per a poder aprofitar bé el temps i dedicar hores a tots els aspectes del treball”, explica. Després de l’èxit dels Jocs, l’anàlisi de la temporada passada marca el full de ruta del nou curs. “Sabem quines coses volem millorar i quins són els nostres punts forts que volem mantenir”, assenyala l’entrenadora, que remarca que els objectius de 2026 s’aniran definint pas a pas.
1 comentari
Really great read — I appreciate how clearly you explained the importance of local online presence for businesses today. It’s a topic many companies overlook, i find it very interesting and very important topic. can i ask you a question? also we are recently checking out this newbies in the webdesign industry., you can take a look . waiting to ask my question if allowed. Thank you