La Seu d’Urgell acomiada l’any amb la Sant Silvestre

La Seu d’Urgell acomiadarà l’any, per dissetena vegada, amb la seva Cursa Sant Silvestre, que en pocs anys ha esdevingut la més concorreguda del Pirineu català i una de les més populars de tot l’interior de Catalunya. La cita és aquest dimecres, 31 de desembre, amb la sortida a les 5 de la tarda des de la plaça dels Oms, i la meta estarà situada al carrer de la Regència d’Urgell.
La recollida de dorsals ja va començar aquest passat diumenge, dia 28, i, per a afavorir que avanci degudament, enguany hi ha un obsequi especial per als 1.500 primers inscrits que passin a recollir el seu número. Una xifra que fa preveure que novament la Sant Silvestre la Seu comptarà amb una alta participació. L’obtenció del dorsals, que es duu a terme al Palau d’Esports, encara es pot seguir fent com a última possibilitat, aquest mateix dimecres al matí (10-14 h).
Enguany la cursa presenta algunes novetats, com per exemple que des de 2/4 de 5 de la tarda -mitja hora abans de la sortida- hi haurà l’opció de participar en un escalfament popular per a la prova, dirigit per Marta Buchaca. En aquesta mitja hora també hi haurà a la plaça dels Oms animació amb DJ i la presència del grup local de batucada Tambuka, que també acompanyarà els participants al llarg del recorregut, que passarà pel voltant del cinyell verd de la ciutat i per diversos carrers del nucli urbà.
Ja a la meta, al carrer Regència d’Urgell, el lliurament de premis es farà a 3/4 de 6 de la tarda. A més dels podis masculí i femení, enguany també hi haurà premis als participants més jove i més gran i a la disfressa més original. I, per a completar la festa, ja al vespre (18.30 h), es faran unes “precampanades”, animades per Ivan Caro.