La multinacional Apple explica el mode “no molestar” de l’iPhone

Un telèfon mòbil (arxiu/iStock)

A través d’un vídeo didàctic penjat a YouTube, el servei de suport d’Apple ha explicat com funciona exactament, i quin és l’objectiu, del mode “no molestar” d’iOS per a l’iPhone, ja que sembla que un gens menyspreable conjunt d’usuaris, no entén exactament per a què serveix, i com utilitzar-ho.

I això que el motiu no és precisament la novetat d’aquesta funcionalitat a l’ecosistema mòbil d’Apple, ja que és present en l’iOS des de la versió 6 d’aquest sistema operatiu, presentada l’any 2012, és a dir: des de l’iPhone 5.

Abans de res, cal entendre que l’opció “no molestar” permet treballar amb l’iPhone, però sense patir la contínua interrupció de les notificacions de nous missatges instantanis, correu electrònic entrant, o trucades de veu, que l’usuari del terminal sí que pot realitzar, a més de poder veure vídeos o reproduir música en el telèfon sense que res interrompi aquest moment d’oci.

El vídeo comença explicant com s’activa el mode “no molestar”: s’ha d’anar al centre de control d’iOS lliscant cap avall des de la cantonada superior dreta de la pantalla, tant en l’iPhone com en l’iPad. I quan el centre de control es desplegui, s’ha de prémer sobre el botó que té la imatge d’una mitja lluna i el nom “concentració”, que passarà a estar activat sota la llegenda “no molestar”.

iOS també ofereix la possibilitat de configurar automatitzacions perquè la manera “no molestar” s’activi en moments específics, en unes certes ubicacions o, fins i tot, a través d’una doble pulsació en la part posterior de l’iPhone, entre altres opcions.

Es pot personalitzar el funcionament del mode “no molestar”, decidint, per exemple, quines trucades sí que volem que ens notifiqui; si estem esperant una trucada urgent per part d’algú i la volem atendre, podem indicar-li al sistema que sí que ens notifiqui les trucades d’aquella persona o número que volem atendre.

Com? Doncs, per a aprendre com funciona això i tota la resta de funcionalitats que ofereix la funció “no molestar” d’iOS, el millor és veure el vídeo del servei de suport d’Apple dedicat a la matèria.