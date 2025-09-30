La “majoria” habilita que els estudiants de medicina puguin fer les pràctiques formatives a hospitals del país

Els grups parlamentaris de Demòcrates i Ciutadans Compromesos han entrat una esmena al Projecte de llei de modificació de la Llei reguladora de les professions titulades de la salut perquè els estudiants de medicina forans puguin fer les seves pràctiques de residència en centres hospitalaris d’Andorra. L’esmena afegeix aquesta tipologia de pràctiques a l’article 30 de la Llei qualificada d’immigració sobre les “autoritzacions per estudis, en pràctiques formatives, per entrenaments esportius d’alt nivell o per recerca”. Aprofitant aquesta esmena, també s’estableix que totes aquestes estades formatives han de ser presencials, al mateix moment que es permet que persones que no resideixen al país (fronterers) puguin obtenir aquest permís d’Immigració.
Una altra de les esmenes presentades pels grups de la majoria fa referència a la Història Clínica Compartida. Concretament, estableix els terminis exactes per a la conservació dels informes i la documentació, donant així més seguretat jurídica al pacient i equiparant la llei a les dels països de l’entorn. S’hauran de conservar durant un mínim de 15 anys els “fulls de consentiment informat, els informes d’alta, els informes quirúrgics i el registre de part, les dades relatives a l’anestèsia, els informes d’exploracions complementàries, els informes de necròpsia i els informes d’anatomia patològica”. Tota la documentació que no consta en el llistat anterior, es podrà destruir un cop transcorreguts cinc anys. Ara bé, per motius epidemiològics, de recerca o d’organització i funcionament del sistema sanitari, la Comissió Nacional de la Història Clínica Compartida podrà decidir conservar documents, sempre mantenint l’anonimat de l’usuari.
Escoltant les inquietuds dels professionals del sector durant el treball previ a la presentació d’esmenes, DA i CC també han presentat una esmena que modifica els requisits de titulació i de nivell de llengua per a exercir la professió de logopeda o ortofonista. Es rebaixa el nivell de català exigit per a poder treballar al sector, passant del C2 al C1, i així se segueix els estàndards que s’apliquen a altres països europeus. Es busca mantenir la garantia d’un bon coneixement del català, al mateix moment que es fomenta l’arribada de nous professionals.
Finalment, la darrera esmena destacada modifica la Llei qualificada d’Immigració, en concret els permisos de curta durada, donant cobertura a la modificació que ja recull el Projecte de llei de modificació de la llei reguladora de les professions titulades de la salut.
Per tal de garantir els serveis sanitaris necessaris i fer-los atractius per als professionals que els han de desenvolupar, el període de curta durada en el que poden exercir a Andorra passa dels 30 als 90 dies a l’any.