La delegació del Consell General a l’APCE organitza una taula rodona centrada en la IA

La delegació del Consell General ha organitzat i celebrat, aquest dimarts al migdia, una taula rodona al marge de la sessió plenària de l’Assemblea Parlamentària del Consell d’Europa (APCE), titulada “Posar en pràctica la Convenció marc sobre la IA i la seva eina d’avaluació dels riscos i els impactes: els drets humans en acció”. Ho ha fet amb el suport d’AR+I, el Comitè d’Intel·ligència Artificial (CAI) del Consell d’Europa i la Representació Permanent d’Andorra al Consell d’Europa.
L’esdeveniment s’ha centrat en la futura aplicació del Conveni Marc del Consell d’Europa sobre Intel·ligència Artificial, que té per objectiu garantir que les tecnologies amb IA es desenvolupin i es facin servir respectant els drets humans, la democràcia i l’estat de dret. A més, s’ha presentat una metodologia d’avaluació de riscos i impactes desenvolupada pel Consell d’Europa anomenada HUDERIA, que té per objectiu garantir una aplicació efectiva i responsable.
L’acte l’ha presidit Berna Coma, cap de la delegació andorrana a l’APCE. Ha obert la sessió destacant que aquesta iniciativa neix arran de la visita oficial del president de l’APCE al Consell General, el passat 4 de juliol, amb la voluntat de donar més visibilitat als petits estats en el treball conjunt del Consell d’Europa. Durant la seva intervenció, Coma ha remarcat que la temàtica abordada representa un repte crucial per al futur tecnològic i per a la protecció dels valors democràtics. També ha fet valer el lideratge del Consell d’Europa en la creació del primer tractat internacional jurídicament vinculant en matèria d’intel·ligència artificial, adoptat a Estrasburg el 17 de maig de 2024.
A més, Coma ha instat els parlaments dels països membres de l’APCE a impulsar el procés de ratificació del Conveni, vetllar per la seva aplicació efectiva i promoure des de les institucions nacionals una governança de la IA que posi les persones al centre, en ple respecte als drets humans, la democràcia i l’estat de dret.
Durant la sessió també ha intervingut el president del Comitè sobre Intel·ligència Artificial (CAI) del Consell d’Europa, Mario Hernández, que ha exposat els aspectes més rellevants del Conveni, així com la seva naturalesa com a instrument legal de referència i la seva orientació com a eina efectiva per a regular l’ús dels sistemes d’intel·ligència artificial al llarg del seu cicle de vida. D’altra banda, ha subratllat el paper estratègic dels parlamentaris en la ratificació per part dels estats membres i la necessitat d’impulsar marcs legislatius i mecanismes de governança que permetin una aplicació efectiva.
Jordi Ascensi, membre del Bureau del CAI i representant andorrà, ha moderat el debat conjuntament amb el president del Comitè. Ha centrat la seva intervenció en la metodologia d’anàlisi de risc i impacte HUDERIA, que acompanya el Conveni, destacant els seus components i la seva aplicabilitat pràctica. També ha remarcat la voluntat d’adaptar-la a les diferents realitats d’administracions i empreses, amb un enfocament àgil i una perspectiva sociotècnica com a fil conductor.
En darrer lloc, el president de la Subcomissió sobre IA i Drets Humans de l’APCE, Damien Cottier, ha parlat sobre la perspectiva política en la intel·ligència artificial, la democràcia i l’enfocament estratègic del Consell d’Europa. En la seva exposició, ha aportat una anàlisi clara dels reptes estratègics que planteja el desenvolupament tecnològic i ha subratllat la necessitat d’una resposta institucional coordinada que sàpiga combinar la innovació amb garanties democràtiques sòlides.
L’esdeveniment ha culminat amb una sessió oberta de preguntes i reflexions, en què s’ha remarcat la necessitat de continuar promovent espais de debat multilateral, amb la participació activa dels parlaments per a assegurar que el Conveni i la metodologia HUDERIA esdevinguin eines vives i útils en la construcció d’una IA ètica, fiable i centrada en les persones.