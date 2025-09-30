Andorra la Vella suma 9.084 persones amb dret a vot a la parròquia i Sant Julià 4.722 electors

El cens electoral a Andorra la Vella és actualment de 9.084 persones, segons la darrera actualització feta pel Comú amb data 30 de setembre de 2025, 81 més en comparació al mes de març d’aquest any. En relació amb els darrers comicis, les eleccions comunals celebrades el desembre de 2023, hi ha 300 persones més amb dret de vot (aleshores en van ser 8.784), el que representa un augment de gairebé un 3,4%.
El cens electoral s’actualitza de manera periòdica i, de forma provisional, les llistes es pengen a les pantalles informatives situades a l’exterior de Casa Comuna cada sis mesos, el 30 de març i el 30 de setembre. Ja es pot consultar el nou cens electoral, i es recomana a la ciutadania verificar-ne la informació establerta.
Sant Julià de Lòria supera els 4.700 electors
Segons ha informat aquest dimarts el Comú de Sant Julià de Lòria, en data de 30 de setembre de 2025, el cens electoral compta amb un total de 4.722 votants. En l’anterior actualització, del passat 30 de març, el recompte era de 4.690 electors.