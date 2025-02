La Loteria Primitiva atorga més de 57 milions d’euros a una butlleta segellada a Tremp

Els números agraciats en el sorteig de la Primitiva del dissabte, 15 de febrer

El sorteig de la Loteria Primitiva d’aquest dissabte ha donat un premi de 57.118.000 euros a una butlleta segellada a l’administració número 2 de Tremp. La notícia, que va transcendir just després del sorteig al portal web de Loteries i Apostes de l’Estat, ha causat un enorme impacte a la ciutat, on s’han obert tota mena d’especulacions sobre qui pot ser el guanyador. I és que és el premi individual d’atzar més gran que ha caigut mai no només a tot el Pallars -que ja té força precedents de premis importants- sinó al conjunt de l’Alt Pirineu i Aran.

L’afortunat ha estat l’únic guanyador de la jornada que ha encertat els sis números més el complementari. Concretament, la combinació guanyadora està formada pels números 02, 12, 21, 29, 37 i 44, amb el 23 com a complementari. De manera immediata l’organisme de loteries comunicava que la butlleta premiada havia estat segellada al punt de venda situat al carrer de Barcelona número 8 de la capital pallaresa.

Tot i ser dia festiu, aquest passat diumenge l’administració ‘La Ferradura’ ha obert durant unes hores per a celebrar l’èxit i per a atendre els diversos mitjans, tant locals com d’àmbit nacional, que s’havien atansat per a copsar-ne les primeres impressions. De fet, molts veïns i curiosos també hi havien fet cap per a intentar saber més novetats sobre un sorteig que ha trasbalsat la vila.

I és que, tal com sol passar en aquests casos, el principal centre d’interès era saber qui era el guanyador o guanyadora. En tot cas, la propietària del local, Núria Fuses, va explicar als periodistes congregats que li constava que la majoria de veïns que havien participat en aquest sorteig han preferit no anar-hi de moment, justament per la gran expectació despertada, per la qual cosa veia difícil que es conegués el guanyador de manera ràpida.

A nivell més personal, Fuses es mostrava emocionada per la repercussió que ha tingut el fet de repartir aquest immens premi, i creu que hi ha força possibilitats que l’afortunat sigui un veí de la ciutat o del seu entorn perquè a aquesta època de l’any Tremp rep pocs visitants. També s’hi ha referit l’alcaldessa de Tremp, Sílvia Romero, que coincidia amb molts veïns a augurar que si el guanyador ha estat algú de la comarca se sabrà ràpidament, a causa de la gran repercussió que ha tingut la notícia.