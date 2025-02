Més de 18.500 cartons de tabac de contraban decomissats el 2024 per la Gendarmeria de l’Arieja

Simon Bertoux, prefecte de l’Arieja (AndorraDifusió)

Segons publica el mitjà AndorraDifusió, durant aquest 2024, la gendarmeria de l’Arieja ha decomissat més de 18.500 cartons de tabac de contraban provinent d’Andorra, un increment considerable respecte als 10.700 decomissats l’any anterior. Augment que justifica, segons la prefectura de l’Arieja, les patrulles mixtes amb la Policia del Principat.

Les autoritats franceses han alertat sobre la perillositat creixent de la situació a l’RN-20, ja que els contrabandistes utilitzen els vehicles no només per a escapar dels controls, sinó també com a armes per a atacar els agents durant les intervencions. A més, la prefectura ha indicat que aquesta activitat delictiva està fortament relacionada amb la immigració irregular, que proporciona mà d’obra barata per als traficants que intenten fer passar el tabac a través de la duana.

Simon Bertoux, prefecte de l’Arieja, ha destacat l’ús de noves tecnologies, com els drons, per a combatre el contraban i ha advertit del perill que suposa per a la seguretat pública.

“Aquest fenomen ha esdevingut un problema de salut pública, a més de representar un perill a les carreteres. Els contrabandistes prenen grans riscos per a escapar dels controls, la qual cosa posa en perill la seguretat dels automobilistes”, assenyala Bertoux.

La transformació de les xarxes de contraban ha estat radical, amb grups criminals més organitzats que han deixat enrere el frau domèstic, convertint aquesta activitat en un sector cada vegada més perillós per a la societat.