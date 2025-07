La línia L3 (Soldeu) sumarà més parades i l’L6 (Ordino) s’aturarà a la Dama de Gel, al costat de l’hospital

Un autobús de la companyia Coopalsa (AndorraDifusió)

Amb la voluntat de continuar oferint el millor servei de transport públic, ràpid, eficaç i gratuït, el secretari d’Estat de Transició Energètica, Transports i Mobilitat, David Forné, ha explicat aquest dijous les petites millores que s’incorporaran a les línies nacionals a partir d’aquest proper dilluns, 28 de juliol. Els ajustaments permeten afegir algunes parades més, sense modificar la filosofia del recorreguts de les noves línies.

La voluntat és poder fer petites actualitzacions al canvi de model que es va impulsar a principis de juliol i que té com a missió connectar d’una forma més ràpida i directa les parròquies perifèriques amb el centre, facilitar la connexió entre la vall del Nord i la vall d’Orient i arribar a cobrir més territori del país. Es tracta d’un seguit de demandes que van sorgir del procés participatiu fet amb la ciutadania.

“Mantenim la filosofia que hem posat en marxa aquest juliol i que permet seguir fent més atractiu el transport públic i garantint la sostenibilitat del servei repartint els usuaris per les diferents línies per a minimitzar que els busos vagin plens, a la vegada que som permeables a les diferents inquietuds de la ciutadania”, ha explicat Forné. El secretari d’Estat ha destacat que amb la posada en funcionament de les noves línies els usuaris han pogut guanyar temps, tenir connexions més eficients i cobrir més territori.

En aquesta mateixa línia, el secretari d’Estat ha subratllat l’aposta del Govern pel transport públic, un servei gratuït per a la ciutadania des de fa tres anys que té un impacte per a les finances públiques de prop de 12 milions d’euros anuals, amb l’objectiu de poder col·laborar amb el poder adquisitiu de la població alhora que millora la mobilitat a la xarxa viària del país.

Es poden consultar tots els canvis i noves parades a www.bus.ad i també es pot trobar un llibret explicatiu amb els nous canvis.





L’L3 (Soldeu) guanya parades i horari

Una de les millores més destacables és la incorporació de fins a quatre parades per a la ruta actual de l’L3 que permet connectar de forma exprés Soldeu i Canillo amb el centre d’Andorra la Vella i Escaldes-Engordany, passant per la desviació d’Encamp i la CG-1. Així, i a partir del 28 de juliol, l’L3 farà parada, tant en sentit pujada com baixada, a la Vall d’Incles II, la Creu de l’Aldosa, Cascada de Moles i Meritxell. Amb la incorporació d’aquestes parades es manté el servei ràpid, però alhora es garanteix més servei als nuclis de població que hi ha entre Soldeu i Canillo, fent més atractiva la línia. A més, i per a apropar tots aquest usuaris més al centre de la capital, l’L3 també s’aturarà, només en sentit baixada, a la parada del Fener –davant del nou centre comercial en construcció–, com ja fan actualment l’L5 i l’L6.

A més, i en les properes setmanes, l’L3, també veurà augmentats el nombre de serveis al migdia. A més, amb l’inici del curs escolar, s’afegiran més expedicions a aquesta línia, i per a la temporada alta el servei funcionarà durant tot el dia.





L’L6 (Ordino) arriba encara més a prop de l’hospital

Pel que fa a la línia L6 que connecta Ordino amb el centre a través del túnel dels Dos Valires, incorpora una parada, en sentit baixada, al carrer dels Paraires (Escaldes-Engordany), que s’anomenarà Dama de Gel II, amb l’objectiu de poder apropar els usuaris de la línia fins a l’hospital. Aquesta parada es farà un cop cada hora, amb la voluntat d’apropar als usuaris que vulguin a l’hospital i mantenir la connexió ràpida amb el centre per a la resta d’usuaris amb les altres expedicions. Així, 1 de cada 3 trajectes previstos cada hora s’aturarà a la parada Dama de Gel II per a donar servei a l’hospital. Concretament serà el servei que surt de la Cortinada a l’hora i 45 minuts, entre setmana, i a l’hora i 40 minuts els caps de setmana. Aquest bus s’identificarà de forma presencial perquè els usuaris sàpiguen que fa aquesta parada extra.

A més l’L6 també incorpora una altra parada, i només en sentit pujada, al Portal del Riu – Auditori Nacional. Finalment, també es preveu que a partir del 5 d’agost se sumi una expedició més a primeres hores del matí.





Noves parades per a l’L4 (Pas de la Casa), l’L5 (Arinsal) i l’L7 (La Massana)

A més de les millores ara descrites, també s’ha aprofitat per a reforçar de forma puntual algunes parades més per a les línies l’L4, l’L5 i l’L7. Així, la línia del Pas de la Casa també pararà a Valira Nova (Encamp), tant en sentit pujada com baixada, per a donar servei a la urbanització ubicada just després del túnel de Ràdio Andorra. Per la seva part, l’L5 pararà en sentit baixada a la parada del Consell de la Terra –ubicada prop del parc infantil del Prat del Roure– i en sentit pujada farà parada a Esteve Albert –al costat de Caldea per la part de fora. Finament, l’L7 farà parada a la Serra de l’Honor –a l’entrada de la Massana–, tant en sentit pujada com baixada.