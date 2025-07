Un 22% de les consultes rebudes a l’INH són sobre habitatge protegit

Seu de l’Institut Nacional de l’Habitatge a la Casa Aristot Mora (SFGA)

L’Institut Nacional de l’Habitatge (INH) ha rebut un total de 1.213 consultes durant el primer semestre de 2025, unes xifres que representen el 74% de totes les consultes rebudes durant el 2024 i un 20% superiors a les rebudes el mateix període de l’any passat. Les consultes sobre habitatge protegit -que engloba l’habitatge a preu assequible i els habitatges de protecció pública- suposen un 22% del total de consultes rebudes i continua sent el primer tema de consulta a causa de la posada en marxa del Registre de sol·licitants d’habitatges a preu assequible a l’abril del 2024 i de la publicació de les primeres ofertes públiques d’habitatges a preu assequible.

Les consultes més freqüents que rep l’INH

Del total de consultes rebudes per l’INH en aquest primer semestre de 2025, un 90,7% corresponen a consultes freqüents. D’aquestes, els temes que destaquen són: la informació sobre requisits i documentació a presentar per a poder accedir a un habitatge protegit, ja siguin habitatges de protecció pública o d’habitatges a preu assequible (22%), els requisits i documentació que cal presentar per als ajuts de l’administració pública en matèria d’habitatge (ajut a l’habitatge de lloguer, programa d’impuls per a l’emancipació dels joves, programa extraordinari d’avals, ajut a la calefacció,…) que suposa un 18%, l’actualització de les rendes dels contractes d’arrendament (16%) i la pròrroga del contracte d’arrendament (15%). Pel que fa a les persones que han realitzat una consulta a l’INH, el 44% són persones arrendatàries, un 36% són immobiliàries, gestories, particulars, derivacions d’altres departaments de Govern i d’altres institucions del país i la resta, un 20% de les persones propietàries d’edificis o d’habitatges. Un 53,4% són dones i un 46,6%, homes.





Balanç del programa d’avals

Durant el primer semestre de 2025, l’INH ha atès 73 consultes en relació amb els requisits i la documentació que cal presentar per a accedir al programa extraordinari d’avals per a comprar un habitatge per a residència habitual i permanent regulat pel Decret 123/2023 del 15 de març. Des de l’inici del programa s’han rebut un total de 278 consultes

Des de la publicació del decret, l’entitat ha rebut 14 sol·licituds per part de 26 persones, de les quals 11 són resolucions favorables, una desfavorable i dues renúncies.

Es pot consultar l’informe complet de “Consultes en matèria d’habitatge del primer semestre del 2025” aquí: https://inh.ad/wp-content/uploads/2025/07/20250724-INHConsultes_tancament_2025.pdf.