FEDA obre les portes de l’ETR de la Gonarda per a apropar el funcionament de la xarxa elèctrica a la ciutadania

Apropar a la ciutadania una infraestructura clau per a garantir la qualitat del subministrament elèctric i posar en valor els equips i les infraestructures que gestiona FEDA. Aquest ha estat el principal objectiu de la visita que, aquest dimarts, ha tingut lloc a l’Estació Transformadora i Repartidora (ETR) de la Gonarda, una iniciativa organitzada per FEDA en col·laboració amb l’Oficina de l’Energia i el Canvi Climàtic en el marc de la Setmana Europea de l’Energia, que se celebra del 9 a l’11 de juny.
El secretari d’Estat de Transició Energètica, Transports i Mobilitat, David Forné, ha estat l’encarregat d’obrir la Setmana Europea de l’Energia amb la visita a l’ETR de la Gonarda, on ha recalcat que “aquesta setmana ens permet compartir experiències i reflexionar conjuntament sobre els reptes energètics actuals”.
Un cop finalitzada la intervenció del secretari d’Estat, s’ha iniciat la visita a l’ETR de la Gonarda, que ha estat conduïda pel director de Noves Infraestructures de FEDA, Jordi Travé, i pel director d’Enginyeria de FEDA, Marc Calvet. Durant el recorregut, els assistents han conegut de primera mà el funcionament de l’estació i el paper clau que desenvolupa dins del sistema elèctric.
Pel que fa a les estacions transformadores i repartidores (ETR), es tracta d’infraestructures essencials per al correcte funcionament del sistema elèctric. Aquestes instal·lacions permeten transformar l’energia elèctrica importada i la generada al país de l’alta tensió a la mitjana tensió, fet que en possibilita la distribució posterior arreu del territori en condicions òptimes de seguretat i qualitat de servei. En aquest sentit, Travé ha explicat que infraestructures com l’ETR de la Gonarda “són fonamentals per a garantir una energia neta, segura i competitiva”. Així mateix, ha recordat que, al tancament del 2025, “prop del 78% de l’energia consumida al país va ser d’origen renovable”. Quant a la seguretat del sistema elèctric, ha destacat el pla d’inversions que FEDA impulsa des del 2010 per a reforçar la xarxa d’alta tensió i augmentar-ne la resiliència, una estratègia en què l’ETR de la Gonarda també té un paper destacat.
L’ETR de la Gonarda és la més nova de les estacions transformadores i repartidores d’Andorra. Posada en funcionament l’any 2023, es tracta d’una infraestructura de darrera generació integrada al seu entorn i concebuda per a donar resposta a les necessitats creixents de la xarxa elèctrica, especialment a les valls del nord. Amb una potència instal·lada de 72 MW, la seva funció principal és reforçar la xarxa de distribució i descarregar la resta d’ETR del país, convertint-se en un element estratègic per al sistema elèctric andorrà.
Les activitats de la Setmana Europea de l’Energia continuaran els dies 10, 11, 13 i 15 de juny amb una programació que inclou la conferència sobre bones pràctiques d’acció climàtica a l’Administració i al sector privat, el simposi sobre l’impacte dels conflictes internacionals en la factura energètica, la visita al Centre de Tractament de Residus (CTRASA), la visita al Camí hidroelèctric i la presa d’Engolasters i el taller participatiu sobre el futur del sector energètic i el canvi climàtic.