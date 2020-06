La Generalitat subvencionarà amb 100.000 euros el condicionament de l’ampliació de l’escorxador de Sort

Així, “es va pensar com es podia suplir la Fira per donar continuïtat a la posada en valor del producte local”, ha explicat Calvet. En 10 setmanes s’han venut prop de 1.500 cistelles amb 40 productes diferents a uns 800 clients, generant un volum de negoci de 70.000 euros per a les empreses participants.

L’Agència de la Natura: eina de valor afegit

“Els Parcs naturals són elements de valor afegit, de marca, que aconsegueixen donar dinamisme i crear oportunitats en el territori”, ha assegurat el conseller del govern català. “Aquesta també és la línia que volem seguir amb l’Agència de la Natura: un instrument que, amb més recursos i amb més capacitat, ha de poder donar més valor afegit al territori”, ha volgut afegir Calvet.

“Volem aconseguir que l’Agència s’entengui com una eina que ens permeti treballar per al territori i amb el territori en projectes com els que hem presentat avui, que consolidi la relació de les comarques del Pirineu amb la natura per posar en valor els seus productes, perquè es pagui el seu preu just i perquè hi hagi més dinamisme econòmic, més ocupació i més oportunitats” a les comarques més lligades a l’entorn natural, ha resumit el conseller.

En aquesta línia, el titular del DTES ha recordat que “oferim un desplegament territorial de l’Agència”, mitjançant dinamitzadors i oficines físiques en aquelles comarques amb més relació amb la natura, perquè “no sigui una eina centralitzada que des de la metròpolis digui el que es pot fer i el que no al territori”.

El Departament de TES també s’ha ofert a incrementar de 3 a 4 els representants del món local, del sector primari i de les entitats ambientals en el futur consell de direcció de l’Agència. Aquest tindrà un 51% de representants vinculats a la Generalitat i la resta, distribuïts a terços entre municipis, agents del sector primari i ambientalistes. “Tindrem un consell de direcció que aconseguirà apropar la gestió de la natura, de la biodiversitat i de l’ús sostenible del territori, d’una manera que sigui compatible amb el sector primari, de manera que tothom es faci seva l’Agència”, ha assegurat Calvet. Finalment, per a la redacció dels estatuts de l’Agència de la Natura se seguirà un procés participatiu.