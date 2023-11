Alumnes d’ESO de la Seu participen en una activitat de prevenció de l’assetjament escolar

Alumnes d’ESO participant en l’activitat sobre l’assetjament (Aj. la Seu)

Alumnes de segon curs d’ESO de l’Institut Joan Brudieu de la Seu d’Urgell han participat aquesta setmana en una activitat educativa que parteix de la cançó Rispect (trap anti-bullying) per a presentar el tema de l’assetjament i com poder-li fer front. La sessió, dinamitzada pel grup Xiula, està pensada per a descobrir eines, estratègies i processos interiors per a poder gestionar les pròpies necessitats i poder canviar, un procés de deconstrucció, la relació amb l’altre.

A través de la cançó Rispect, els alumnes treballen el bullying, els conflictes i la convivència, acompanyats de dos educadors socials i músics, i terapeuta Gestalt, que tenen una llarga trajectòria en el camp educatiu, comunitari i social. D’aquestes sessions, on intervé l’alumnat, el grup Xiula enregistrarà unes cançons que es podran escoltar properament.

Val a dir que el pròxim mes de gener, en aquesta activitat, també hi prendran parts els alumnes de segon curs d’ESO de l’Institut La Valira i els alumnes de la UEC.