La Fira de Santa Llúcia obre les seves portes a Encamp

Primer dia de la Fira de Santa Llúcia d’Encamp (Comú d’Encamp)

La Fira de Santa Llúcia d’Encamp ha obert aquesta tarda de divendres les seves portes als ciutadans i ciutadanes, així com als visitants, amb l’objectiu de gaudir d’un cap de setmana i donar la benvinguda al Nadal. La plaça de Sant Miquel d’Encamp serà l’epicentre de la fira, que romandrà oberta fins al diumenge. Com cada any, la fira té com a eix vertebrador la tradició, la cultura i els productes locals de la parròquia, i compta també amb una programació diversa, amb activitats i espectacles per a tothom.

El conseller de Cultura, Infància i Joventut, Joan Sans, ha assenyalat que “la Fira de Santa Llúcia és una de les propostes entre totes les que estan previstes per a aquest Nadal. Comptem amb uns 14 paradistes, molts d’Encamp i del país i, alhora, hem programat diverses activitats amb talent del país també per a dinamitzar la fira durant el cap de setmana”. Sans ha afegit que “pel que fa a la decoració i distribució hem optat per fer la fira més ampla i dotar-la d’elements que donen més caliu. Esperem que durant aquest cap de setmana tan especial la gent aprofiti per a venir, ja no sols els residents de la parròquia, sinó també força turistes que es troben aprofitant aquest pont festiu”.

Concretament, la Fira de Santa Llúcia compta amb diverses parades d’artesania local, i que en aquest primer dia romandran obertes de les 16 h a les 20 h. Tanmateix, la tarda d’avui s’ha amenitzat amb el concert de ‘Vibrand en clau de soul’, que ha tingut lloc a les 17:30 h, amb una aturada i continuació a les 18:30 h.

Aquest dissabte, la fira estarà operativa de les 10 a les 20 h, amb una doble actuació del Mag Marc Ferrer a les 11:30 h i a les 12:30 h. A més, a la tarda, a les 17:30 h i a les 18:30 h, hi haurà un concert del grup ‘Odara’.

L’últim dia de fira, el diumenge, les parades estaran obertes de les 10 h a les 14 h. Per a concloure l’esdeveniment, a les 11:30 h i a les 12:30 h hi haurà un concert de ‘Caliu’, amb els artistes Manuel Fernández i Roser Puigbò.