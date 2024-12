La Fira de la Vall de Tuixent celebra la 30a edició

Cartell anunciador de la Fira de la Vall de Tuixent

La Fira de la Vall de Tuixent arriba a la 30a edició. El certamen es podrà visitar al llarg d’aquest dissabte, 7 de desembre, entre les 10 del matí i les 6 de la tarda, a la plaça de la Serra del Cadí, on s’hi aplegaran diverses parades amb productes artesans i de proximitat. En cas de pluja, es farà a la Sala Cadí-Garatge.

Els actes de la fira, però, comencen aquest divendres, dia 6, a les 6 de la tarda, amb l’encesa de llums de Nadal del poble i un berenar popular als assistents. També hi haurà un concert de Nadal amb el Cor Si Ve Moll i l’Escola de Tuixent.

Dissabte, al voltant de la fira, hi haurà activitats com ara un taller de pomada de calèndula, que començarà a les 10 del matí a l’Aula del Centre de Flora. La inscripció prèvia, al preu de 3 euros, es pot fer al Museu de les Trementinaires (museu@trementinaires.org). Al llarg de tot el dia (10.00-18.00 h) hi haurà una activitat de tir amb arc, a càrrec de Boscaris, que inclourà un torneig a les 12 del migdia, a la zona del pàrquing.

Durant la fira, a la una del migdia es començarà a servir escudella i entrepans de botifarra i cansalada, a Can Cortina. I per a cloure la jornada, a 2/4 de 7 del vespre a la Sala Cadí, hi haurà el concert ‘Muntanyes de vida’, espectacle de cançons i imatges a càrrec de Pep Lizandra, Elias Porter i Dani Prat.

Les famílies també podran participar a l’activitat ‘Vine a buscar el teu tió’, amb pistes per a trobar-lo per la Vall. Se’n pot demanar més informació al correu vallactiva@gmail.com.