Nou cop al contraban en pocs dies: cinc detinguts amb 1.700 paquets de tabac valorats en prop de 6.700 euros

La Policia va detenir, aquest dijous, a primera hora del matí, al Pas de la Casa, cinc homes no residents d’entre 20 i 24 anys com a presumptes autors de delictes contra l’ordre socioeconòmic, per contraban de tabac, i contra l’ordre públic, per pertinença a una banda organitzada. Els efectius policials que efectuaven una vigilància a la localitat encampadana, a quarts de vuit del matí, van constatar com aquestes cinc persones entraven i sortien corrents de dos comerços amb bosses que possiblement contenien mercaderia sensible i, tot seguit, l’emmagatzemaven en un turisme amb matrícula francesa estacionat davant d’una de les botigues.
Poc després, van controlar tres dels presumptes contrabandistes a l’exterior d’un dels establiments i als altres dos, a l’interior del segon. En l’escorcoll al vehicle, la Policia va localitzar 1.700 paquets de tabac valorats en uns 6.660 euros. Entre els cinc detinguts portaven a sobre més de 5.000 euros en efectiu.
1 comentari
Excellent breakdown, I like it, nice article. I completely agree with the challenges you described. For our projects we started using Listandsell.us and experts for our service, Americas top classified growing site, well can i ask zou a question regarding zour article?