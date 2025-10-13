La FAN i el Club Taurons comencen a posar les bases de la primera selecció de waterpolo

La Federació Andorrana de Natació vol tenir un equip de waterpolo a Mònaco 2027. Aquest és l’objectiu que s’ha marcat la junta de la FAN, que conjuntament amb el Club Waterpolo Taurons ha iniciat un procés de captació per poder començar els entrenaments de la que serà la primera selecció nacional d’aquest esport al país. De fet, el passat divendres el CTO d’Ordino va acollir la que va ser la primera pedra d’aquest projecte, amb la presentació del programa i la planificació que se seguirà fins a arribar als Jocs dels Petits Estats d’Europa (JPEE) de 2027. Una primera reunió que va mobilitzar una cinquantena de persones, entre les que hi van assistir tant de manera presencial com telemàtica.
“Estem molt satisfets de l’interès que ha generat aquesta primera reunió. Pensem fermament que ha estat una primera declaració d’intencions i que demostra que a Mònaco 2027 Andorra tindrà una selecció de waterpolo”, va asseverar Joan Clotet, president de la FAN, després de l’acte.
En la mateixa línia, Xavi Cerro, president del Club Waterpolo Taurons –entitat que s’encarregarà dels entrenaments i d’acollir tots els interessats a formar part d’aquesta selecció–, va destacar que “estem notant com cada cop més el waterpolo està creixent a Andorra i tenim el convenciment, després de veure tota la gent que s’ha mobilitzat, que podrem confeccionar una selecció que pugui representar el país”.
Ara, la FAN i el Club Waterpolo Taurons continuaran amb la promoció del projecte i intensificaran els esforços per a poder començar amb els primers entrenaments. Tots els interessats es poden posar en contacte tant amb la federació com amb el mateix club per a obtenir tota la informació.