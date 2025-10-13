El ple de l’Ajuntament de la Seu debatrà la modificació d’ordenances fiscals, entre elles la de l’IBI

El ple de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell, avui dilluns, a les 7 del vespre, debatrà la modificació de les ordenances fiscals que regulen l’Impost de Béns Immobles (IBI), la taxa per a l’expedició de documents administratius, els preus públics per prestació de serveis des de l’Emissora Municipal i la taxa d’utilització de la via pública.
Per altra banda, en l’apartat de finances, també es proposarà un canvi de destí de préstec, una modificació de crèdit i l’adhesió a la Xarxa de Municipis per l’Economia Social i Solidària.
A nivell urbanístic, durant la sessió, es tractarà la suspensió de llicències per a salons de joc i una reforma al sector del Camí de Ronda.
Ja a l’apartat de mocions, el grup municipal de Junts per la Seu proposa recuperar les subvencions a clubs esportius.