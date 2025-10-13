Lecornu forma un nou govern a França amb la difícil missió d’aprovar els pressupostos

El primer ministre de França, Sébastien Lecornu, ha anunciat un nou executiu amb 34 ministres que té com a principal objectiu preparar i aprovar uns nous pressupostos abans que acabi l’any. Es tracta del quart govern en poc més d’un any, un reflex de la inestabilitat política que viu el país. Entre els membres del nou gabinet hi ha algunes figures que repeteixen del govern anterior, però també noves cares provinents de la política i la societat civil. En canvi, noms destacats com Manuel Valls, que havia estat ministre d’Ultramar, i Elisabeth Borne, anterior titular d’Educació, no continuen en el nou executiu.
Sébastian Lecornu afronta una etapa marcada per les amenaces de mocions de censura tant de l’extrema dreta com de l’esquerra i fins i tot dels republicans, antics aliats del govern. El repte immediat és aconseguir una majoria suficient per a aprovar uns comptes que permetin estabilitzar la legislatura, tal i com publica aquest dilluns AndorraDifusió.