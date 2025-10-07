El Govern i el Consell General concedeixen la Creu dels Set Braços a Joan-Enric Vives i Sicília

El Govern i el Consell General han atorgat aquest vespre de dimarts, 7 d’octubre, la Creu dels Set Braços, la distinció de rang més alt del Principat, a Joan-Enric Vives i Sicília, qui ha estat Copríncep Episcopal d’Andorra i Arquebisbe d’Urgell durant més de vint anys. La cerimònia s’ha celebrat al claustre dels Miralls de la Basílica Santuari de Meritxell, amb la presència de destacades autoritats del país, encapçalades pel cap de Govern, Xavier Espot, i el síndic general, Carles Ensenyat.
Tant Xavier Espot com Carles Ensenyat han coincidit a assenyalar la contribució exemplar, lleial i desinteressada de Joan-Enric Vives al país, als seus valors i a les seves institucions. El cap de Govern i el síndic general han agraït al copríncep episcopal entre 2003-2025 la lleialtat institucional, el respecte a la sobirania del Consell General i del Govern, i la proximitat constant al poble andorrà.
El cap de Govern ha destacat que Joan-Enric Vives ha estat durant dues dècades una figura clau, garantint l’equilibri institucional, el respecte a l’autogovern i la sobirania popular. La seva tasca ha estat presidida pel respecte als principis democràtics i per un compromís sincer amb la neutralitat institucional, actuant com a àrbitre i moderador en l’esperit de la Constitució de 1993. Alhora, Espot ha subratllat la vocació de servei als més vulnerables de Joan-Enric Vives, el seu compromís amb la justícia social, la solidaritat i la dignitat de totes les persones que viuen a Andorra. Ha posat en relleu el seu interès constant per les qüestions educatives, socials i sanitàries, així com la defensa activa del model de coprincipat parlamentari.
Per la seva banda, el síndic general ha subratllat el compromís del bisbe emèrit en la continuïtat d’una institució que s’ha demostrat vital per a Andorra al llarg dels últims segles. A més, ha incidit en el fet que l’exercici del seu ministeri com a copríncep d’Andorra ha coincidit amb episodis decisius de la història recent del país com són la consolidació de la Carta Magna i l’adaptació a un món canviant. En aquest sentit, ha remarcat la gratitud envers la institució del coprincipat que ha vetllat per la pau i la llibertat del poble andorrà, tot recordant, que la condecoració amb la Creu dels Set Braços a JoanEnric i Vives -i per extensió al coprincipat episcopal- és testimoni i alhora un recordatori del que Andorra ha estat i vol continuar sent: un poble petit en mida, però immens en història, llegat i dignitat.
Joan-Enric Vives i Sicília es va incorporar com a Bisbe coadjutor d’Urgell, juntament amb el Bisbe Copríncep Joan Martí Alanis, el 25 de juny de 2001, càrrec que va exercir fins al moment del nomenament el 12 de maig de 2003. El Vaticà va nomenar com a bisbe coadjutor Josep-Lluís Serrano Pentinat el 12 de juliol de 2024, qui el 31 de maig de 2025 va agafar el relleu de Joan-Enric Vives com a Bisbe d’Urgell i Copríncep d’Andorra.
Amb la concessió de la Creu dels Set Braços, el Govern i el Consell General volen reconèixer i honorar el conjunt de valors que Joan-Enric Vives ha representat al llarg del seu mandat: la saviesa, la justícia, la fortalesa, la moderació, la fe, l’esperança i la caritat. Aquests set principis, que donen nom a la distinció, han estat valors viscuts i aplicats amb coherència, discreció i sentit del deure.
L’atorgament de la Creu dels Set Braços està regulat per la Llei 12/2022, del 12 de maig, de protocol i cerimonial, que segons indica en l’article 33.4 reben la distinció de forma automàtica els coprínceps, els exsíndics i els excaps de Govern.
La cerimònia ha comptat amb la participació d’autoritats, familiars, amics i representants de la societat civil, en un acte de gran significació institucional i històrica per al Principat d’Andorra.