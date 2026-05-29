La dotzena del mal cuiner

Podrien ser més, però potser no és casualitat que hàgim incorporat al nostre llenguatge la dita de “paciència i bons aliments”. Per tant, permeteu-me que em quedi amb els 12 errors en què els cuiners principiants o poc atents solen caure més sovint. Segons diuen els que en saben.
1 – Llegir cuinant – Sembla evident que -una recepta és un procés continu- qualsevol preparació requereix saber tot el que caldrà fer. En conseqüència, primer llegir i després treballar. Si cal, repassant la recepta dos o tres cops.
2 – Tenir les eines en “estat de revista” – Un ganivet, si no està esmolat, difícilment pot fer la seva feina, no?
3 – Cuinar qualitat – Cuinar fa evolucionar els aliments a un estat millor. Sempre però, a partir de la necessària qualitat
4 – Tapar molt la cassola – Fer-ho, frena l’evaporació de l’aigua que certs aliments deixen anar i que, si no escapa, n’altera la textura final.
5 – No esperar la bona temperatura – Els aliments posats abans d’hora acabaran enganxant-se a la base de l’atuell de cocció
6 – No tastar a mitja cocció – Perdent l’oportunitat de rectificar el procés.
7 – Coure segons el producte – Coure pasta en aigua bullent, funciona. Coure-hi carn, l’asseca.
8 – Deixar coure sense control – No emprar el termòmetre de la carn que ens informa del seu estat sol acabar malament.
9 – No reposar la carn – Reposar 15 minuts la carn acabada de coure sol ser una pràctica que l’entendreix.
10 – Ordenar l’assaonament – La sal es posa abans de coure per a ajudar a repartir-la. El pebre, en canvi, es posa al final. Evitant-li una cocció excessiva.
11 – Obrir la porta del forn a mitja cocció – Altera la temperatura i atura els processos. Oi soufflé?
12 – Tenir els ous a la nevera – Fora, es poden conservar perfectament sempre que no faci massa calor.
Recordeu que els manaments cristians són 10, però els pecats i faltes dels humans, superen amplament la llista en quantitat i qualitats. Amb la cuina, passa una cosa similar.