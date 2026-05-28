La Seu adquireix un sonòmetre per a garantir el descans veïnal i blindar la seguretat jurídica en el control de sorolls

L’Ajuntament de la Seu d’Urgell ha fet un pas endavant ferm en la protecció de la salut pública i la millora de la convivència ciutadana amb l’adquisició d’un sonòmetre professional d’última generació. Es tracta del model CESVA SC420, un dispositiu d’alta tecnologia fabricat per una empresa catalana capdavantera en el sector de l’acústica, que ha requerit una inversió exacta de 5.299,80 euros (IVA inclòs). L’aparell serà gestionat i utilitzat de forma conjunta per la Policia Municipal i els serveis tècnics municipals d’Urbanisme i Medi Ambient.
Amb aquesta adquisició, el consistori guanya una total autonomia municipal en la gestió de la contaminació acústica. Fins ara, per a determinades inspeccions complexes o mesuraments oficials, l’Ajuntament depenia de la disponibilitat d’empreses externes o de serveis supramunicipals. A partir d’ara, l’administració local disposa de la capacitat tècnica per a actuar de manera immediata davant de qualsevol incidència o denúncia.
Una inversió directa en la salut de la ciutadania
Des de l’equip de govern de l’Ajuntament de la Seu es recorda que el soroll és un contaminant que afecta directament la salut mental, incrementa l’estrès i altera el son de les persones.
Per aquest motiu, l’alcalde de la Seu, Joan Barrera, recalca que “aquesta despesa de poc més de 5.200 euros no es considera un cost, sinó una inversió socialitzada que es tradueix de manera immediata en benestar i qualitat de vida per als veïns i veïnes del nostre municipi”.
Màxima precisió legal i tecnologia avançada
La característica principal del nou CESVA SC420 és la seva homologació com a equip de Classe 1, el rang de màxima precisió que reconeix la normativa vigent. Això implica que els mesuraments obtinguts no són merament indicatius, sinó que disposen de plena validesa jurídica i legal com a prova científica irrefutable davant de possibles sancions o processos judicials. Aquesta condició elimina les discussions subjectives i blinda la seguretat jurídica de totes les parts: es protegeix el dret al descans dels veïns i, alhora, es garanteix que l’establiment que compleix la llei no quedi indefens.
A més, el dispositiu destaca per dues funcionalitats tecnològiques clau:
• Enregistrament d’àudio i notes de veu: Més enllà de mesurar els decibels (dB), l’aparell grava l’àudio real. Això permet que els tècnics, en analitzar les dades a l’ordinador, puguin escoltar exactament què va provocar un pic de soroll (si es tractava de música, un vehicle accelerant o persones cridant).
• Preparat per a exteriors (Big Data): L’equip està dissenyat per a ser instal·lat a la via pública durant dies i nits en campanyes de mesurament continu. Compta amb un sistema resistent que, en cas de tall elèctric, es reinicia automàticament en tornar l’energia i continua enviant dades en temps real.
Quatre grans àmbits d’actuació
L’objectiu prioritari d’aquest aparell és la millora de la salut pública mitjançant el control del soroll en quatre blocs essencials del municipi:
• Control de l’oci nocturn: Inspeccions a terrasses, bars, discoteques i locals per a assegurar que es respecten els límits de soroll i els aïllaments acordats a la llicència.
• Mediació i molèsties veïnals: Atenció a denúncies per sorolls domèstics (aparells d’aire condicionat, obres sense llicència, festes privades, lladrucs, etc.) aportant dades tècniques incontestables.
• Soroll ambiental: Mesurament de l’impacte acústic del trànsit o de la maquinària a la via pública per a dissenyar futures zones urbanes més pacificades.
• Indústria: Control dels sorolls provinents de fàbriques o tallers situats a prop de zones residencials.