El Museu Postal d’Andorra fa la transició de físic a digital

Captura de pantalla de la web del Museu Postal (museus.ad)

No fa massa temps que Govern va anunciar un canvi important en la concepció del Museu Postal, un equipament que es podia visitar físicament, de manera presencial i que, en endavant, passa a tenir un format digital per a ser consultat per Internet, a través de la seva web.

El contingut del web dedicat al Museu Postal està disponible en 4 idiomes: català, castellà, francès i anglès i està organitzada en diversos apartats, concretament:

· Audiovisual del museu: S’ha enregistrat l’audiovisual. La museografia del museu està vertebrada a partir d’un audiovisual que explica les singularitats del correu al país, i la seva història i recorregut.

· Història del museu: Un breu testimoni de l’evolució d’aquest equipament.

· Els àmbits del museu: Inclou els textos que es podien llegir al museu i múltiples fotografies.

· Visita virtual.

· Portes endins, relats a càrrec dels guies culturals de l’Àrea: Narren de manera breu algun dels temes relacionats amb la història de la comunicació o algun objecte de la col·lecció, per a l’ocasió s’han enregistrat 4 històries de portes endins i aquest apartat es podrà ampliar regularment amb nous episodis.

· Col·lecció digitalitzada: Amb 1.464 segells emesos des de les dues administracions: des de 1928 al 2020 de Correos espanyols i des del 1931 al 2022 de La Poste francesa. Aquest apartat creixerà anualment, ja que la col·lecció del Museu Postal continuarà ampliant-se cada any amb els segells de temàtica andorrana emesos des de La Poste i Correos espanyols. A més, aquesta col·lecció estarà disponible físicament i sota demanda a la Biblioteca Nacional; és a dir, per a qualsevol persona interessada en consultar, observar i estudiar aquesta col·lecció formada per segells, sobres de primer dia i altre material filatèlic, emès des de La Poste i Correos espanyols.

· Enllaços d’interès. Un apartat que s’ampliarà regularment.

· Activitats per a infants i escolars: Diversos tallers didàctics que es poden fer a casa o a l’escola amb poc material i que permeten als infants conèixer els mecanismes de la comunicació via carta.

Aquesta web continuarà creixent, i es diversificarà el contingut que s’hi ofereix, per a ser un museu virtual viu. I a partir del 2 de gener de 2024 es transformarà l’espai del Museu Postal i l’exposició de màgia de l’era del Raser.

El Museu Postal es pot visitar mitjançant la web www.museupostal.ad.

Més informació als telèfons 839 760, i a reservesmuseus@govern.ad i www.museus.ad.