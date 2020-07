La Central d’Andorra la Vella ofereix als joves un programa d’estiu amb art, cinema, oci i natura

La Central, del Comú d’Andorra la Vella, ha preparat per aquest juliol un programa adreçat als joves farcit d’activitats amb l’objectiu d’oferir-los una alternativa d’oci durant les vacances. L’edició d’enguany inclou com a novetat un taller d’art viu (els propers 6 i 9 de juliol), on els participants podran expressar la creativitat a través del cos, la pintura i l’escriptura amb l’ajuda de la ballaria i coreògrafa Marta Morán i la muralista Judith Rodrigo. Entre les novetats també destaca un cinefòrum a la fresca (el 24 de juliol) a l’exterior de La Central, durant el qual s’obrirà un espai de diàleg i reflexió al voltant del visionat d’un film.

Les activitats comencen demà a les 11 h amb un taller de capoeira al Parc Central que s’emmarca en el calendari dels Dijous alternatius, que es fan per segon any consecutiu amb propostes variades cada dijous del mes. També s’ha previst un taller de tir amb arc (9 de juliol), un taller de construcció de mobles amb palets (13 i 15 de juliol), una excursió a Prat Primer fent nit al refugi (16 i 17 de juliol), una jornada al Parc Akrobranche a Orlú (23 de juliol), un matí de jocs d’aigua al Parc Central (29 de juliol) i una dia a Llavorsí per practicar ràfting (30 de juliol). A més, tots els dimarts del mes s’organitza una sortida a la piscina i dinar.

Les activitats requereixen inscripció prèvia i, en el marc de les mesures per evitar la propagació de la COVID-19, estaran limitades a grups de màxim 12 persones. En l’edició del 2019 van participar en el programa d’estiu de La Central prop de 200 joves.

Podeu consultar el calendari d’activitats aquí

Comença la campanya de vòlei al Parc Central

En paral·lel, avui s’ha donat el tret de sortida a la campanya de vòlei que es du a terme cada estiu a les instal·lacions vòlei platja del Parc Central. Fins el 6 de setembre les pistes estaran obertes de dilluns a divendres de 16.30 a 22.30 h, i els dissabtes i diumenges de 16.30 a 20.30 h.

A més, tots els dijous, de 20 a 22.30 h hi haurà tornejos de vòlei platja oberts a tothom en les modalitats de 3×3 i 2×2. I el 31 de juliol, en el marc de la Festa Major d’Andorra la Vella, hi haurà un torneig específic que començarà a les 19 h.

La campanya està organitzada per la Federació Andorrana de Voleibol amb el patrocini del Comú.