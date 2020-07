Andbank dona la benvinguda als joves estudiants que participen en el programa Andbank Trainee Program

Andbank ha donat la benvinguda als 9 joves que inicien el programa de pràctiques d’estiu emmarcat dins l’Andbank Trainee Program. D’aquests joves, 6 estaran a les oficines del país i la resta a serveis centrals en els àmbits operatiu i de serveis. En la sisena edició, a més de les places d’estiu, s’incorporen 3 joves que formaran part del programa de llarga durada d’un any.

Tot i la crisi sanitària provocada per la COVID-19, i els dubtes durant el període de confinament, l’entitat va decidir continuar amb la convocatòria, tot i que amb un número de places reduïdes per tal de mantenir les mesures preventives que s’han implementat degut a la pandèmia, amb la finalitat d’oferir als joves l’oportunitat d’optar al programa i adquirir l’experiència laboral un any més.

Aquests joves compartiran el seu dia a dia amb l’equip de professionals dels diferents departaments de serveis centrals i d’oficines, integrant-se al món laboral i en concret al sector bancari, alhora que reforçaran els equips de l’entitat durant el període estiuenc realitzant tasques de suport.

Els 9 participants han estat escollits entre gairebé més de 70 sol·licituds que es van rebre des de l’obertura del termini d’inscripció el passat mes de març. Alguns dels requeriments per formar part del Trainee Program eren: cursar 2n any d’estudis superiors relacionats amb l’Administració d’Empreses, Economia, Enginyeria o Dret, entre d’altres, i nacionalitat andorrana o resident a Andorra.

Andbank va iniciar aquest programa amb l’objectiu que els joves candidats obtinguin una experiència pràctica, completin la seva formació i aconsegueixin un currículum més sòlid en el moment d’incorporar-se al mercat laboral, a més d’ajudar-los en l’orientació, l’aprenentatge i el coneixement del món laboral per a la seva futura carrera professional.

Durant les anteriors edicions han participat més de 130 estudiants. En aquest sisè any, Andbank continua apostant pel jove talent.