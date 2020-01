El proper cap de setmana els membres del Grup de Folklore ‘Casa de Portugal’ faran el tradicional cant de les Janeiras, una tradició portuguesa que durant el mes de gener apropa els desitjos de bon any porta a porta, a la Catedral de Santa Maria d’Urgell. Solemnitzaran la missa de les 11:30 del matí, que serà presidida per l’Arquebisbe d’Urgell i Copríncep d’Andorra, Mons. Joan-Enric Vives i Sicília, i després faran un petit concert.

Aquesta és la 14ª edició, i els cantaires del Grup de Folklore ‘Casa de Portugal’ visitaran, residències de la gent gran, cases particulars, i esglésies del Principat. Enguany s’han cantat per primera vegada a la Basílica Santuari de Meritxell, el dia 19 de gener. Enguany gaudiran de la visita d’aquesta tradició les parròquies de Canillo, Encamp, La Massana, Andorra la Vella, Sant Julià de Lòria i Escaldes-Engordany.

Les Janeiras són una tradició portuguesa secular on petits grups es reunien per anar porta a porta cantant i desitjant un bon any nou. Els caps de casa els convidaven a entrar a casa seva i després de la cantada els hi oferien productes del fumer i del rebost. Actualment, la tradició es manté a Portugal per part dels grups folklòrics i a Andorra, des del 2006, el Grup de Folklore ‘Casa de Portugal’ manté viva aquesta tradició apropant la cultura tradicional tot i desitjant un feliç 2020.