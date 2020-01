La ministra de Cultura i Esports, Sílvia Riva, i la cap d’àrea del Departament de Política Lingüística, Marta Pujol, han presentat la nova campanya per promoure l’ús del català en l’atenció al públic. Les diverses accions plantejades també cerquen informar i sensibilitzar sobre els serveis lingüístics disponibles per aprendre català. Sota el lema ‘Aquí, en català. Atreveix-t’hi!’, la campanya busca arribar al públic que no parla català habitualment per afrontar així les necessitats detectades en la darrera edició de l’enquesta de coneixements i usos lingüístics.

Amb la posada en marxa de la campanya, la ministra Riva ha apuntat que es posa fil a l’agulla “per revertir les situacions més desfavorables” a la vegada que es continua treballant per dur a terme més accions de sensibilització i control. Una de les novetats que presenta la campanya és la sensibilització prop de les empreses. En aquesta línia, Pujol ha explicat que “no només es busca interpel·lar la ciutadania sinó també a les empreses” i per això s’ofereixen cursos adaptats per aquelles que ho sol·licitin.

La campanya té diverses vies d’acció que combinen l’impacte a les xarxes socials, als mitjans de comunicació i en llocs públics. D’aquesta manera, es preveu la publicació de diverses càpsules de vídeo amb diferents missatges breus i clars que es publicaran a través de la pàgina web i de les xarxes socials del Servei de Política Lingüística. Les temàtiques giraran al voltant dels drets lingüístics, les dades d’ús del català en l’atenció al públic, les dades d’actituds lingüístiques dels parlants de català i els serveis que s’ofereixen per aprendre català gratuïtament. Amb la mateixa informació i de manera paral·lela, també es distribuiran díptics dins de la revista 7Dies.

Pel que fa a les accions a la via pública, s’han previst dos circuits d’opis amb presència alternativa durant diverses setmanes per exposar la imatge de la campanya, que té com a protagonistes diferents perfils relacionats amb l’atenció al públic. També es retolarà un autobús amb la imatge i l’eslògan de la campanya que circularà durant dos mesos.