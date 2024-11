La Biblioteca Sant Agustí organitza les jornades ‘Nascuts per llegir’

Logotip del projecte “Nascuts per Llegir”

La Biblioteca Sant Agustí organitza els divendres i dissabte vinents, 22 i 23 de novembre, les jornades ‘Nascuts per Llegir’. La proposta cultural inclourà hores del conte, xerrades i tallers per a famílies amb nadons de 0 a 3 anys. El programa arrencarà divendres amb el conte “Peix peixet”, a càrrec de Montse Dulcet, que itinerarà per les llars d’infants Els Minairons (9.30 h), Francisco Javier (10.20 h) i Xics La Salle (11.10 h) de la Seu d’Urgell. A la tarda (17.30 h), es podrà gaudir a la biblioteca urgellenca d’una hora del conte en anglès, “Where do you live?”, dirigida per Kids&Us.

Pel que fa a dissabte, a les 10 del matí, l’alcalde de la Seu d’Urgell, Joan Barrera, i la regidora de Cultura, Christina Moreno, obriran la jornada central. Després de l’acte de presentació (10.30 h), la pedagoga, escriptora i divulgadora Anna Ramis oferirà la xerrada “Criança respectuosa i pantalles”. Tot seguit (12 h), la narradora Gisela Llimona llegirà el conte per a nadons “Da-Da… no! Surrealisme!”.

La proposta continuarà a les 4 de la tarda, després d’una pausa per a dinar, amb la conferència “L’infant, la literatura, els llibres i les biblioteques”, que durà a terme Roser Ros, narradora, escriptora, poeta, dramaturga, directora literària de Tantàgora i presidenta de la Fundació Art&Paraula. Posteriorment (17.30 h), els participants podran escollir entre participar en el taller “Creem un llibre de roba per al nostre nadó”, a càrrec de La caseta de l’Arbre, o l’Hora del conte “Moixaines fins al cel”, amb Martina Escoda, narradora oral.





Inscripció prèvia

Les persones interessades en prendre part en les activitats han d’inscriure’s prèviament de forma presencial a la Biblioteca Sant Agustí, al carrer de Lluís de Sabater, 10-14, de la Seu d’Urgell, o al telèfon 973 36 06 66.





Projecte Nascuts per llegir

Nascuts per Llegir (NPL) és un projecte de promoció de la lectura per a infants de 0 a 3 anys, que pretén establir un vincle afectiu entre adults i petits al voltant del llibre, prenent la lectura en veu alta com el vehicle fonamental per al seu creixement integral.

Des de la Biblioteca Sant Agustí se subratlla que “molts estudis han demostrat la importància que té el fet de llegir en veu alta als infants“. En aquest sentit, s’indica que “explicar o llegir una història és una activitat que ajuda a millorar la relació entre pares i fills; estimula el plaer d’escoltar, d’imaginar i crear; desenvolupa el gust per aprendre, alhora que esdevé la base per a poder establir una relació constant entre el món que envolta el nen i el seu propi món interior, que haurà d’anar desenvolupant-se al llarg de la seva vida”.

Precisament, una de les raons més convincents del valor de la lectura en el primer any de vida dels infants és l’adquisició de la competència lingüística. “El llenguatge verbal és un vehicle important de comunicació, per això llegir en veu alta als nens significa introduir-los en la consciència de l’estructura del llenguatge”, s’afirma.