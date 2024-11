COAA: Conferència de la Dra. Lacuesta sobre Cèsar Martinell

Cartell anunciant la conferència de la Dra. Lacuesta (COAA)

Aquest divendres, dia 22 de novembre, a les 19 hores, en el marc del 7è cicle de conferències organitzades des del Col·legi Oficial d’Arquitectes d’Andorra (COAA) se celebrarà, a la seu de l’entitat, la conferència: “L’arquitecte Cèsar Martinell, activista cultural, gaudinista i sensible als problemes dels pagesos”. La ponència anirà a càrrec de la Dra. Raquel Lacuesta, historiadora, qui va ser arxivera del COAC i premi Nacional de Restauració amb l’equip que restaura la Pedrera.

Així mateix, la Dra. Raquel Lacuesta, també és acadèmica de la Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi i especialista en el mestre Cèsar Martinell, nascut a Valls (Tarragona). L’any 2005 va fer un article sobre l’arquitectura andorrana en la Revista de Catalunya. Val a dir que la conferenciant de divendres va participar en la redacció del llibre Història d’Andorra del mateix any.

La Dra. Lacuesta explicarà com Cèsar Martinell i Brunet va ser el primer arquitecte llicenciat que va projectar una obra d’autor a Andorra, tot just acabada la carrera en l’Escola d’Arquitectura de Barcelona. És conegut internacionalment pel conjunt de construccions agràries a Catalunya, que tenen com a denominació popular Catedrals del Vi.

Des del COAA s’assenyala que cal formalitzar la inscripció prèvia al correu electrònic info@coaa.ad o al telèfon 861 202.