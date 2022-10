La 8a edició del Workshop Ocupacional de la Seu es farà a la sala Sant Domènec, el pròxim 21 d’octubre

El divendres, 21 d’octubre, la Seu d’Urgell acollirà la vuitena edició del Workshop Ocupacional. La trobada entre empreses i persones demandants d’ocupació tindrà lloc a partir de dos quarts de deu del matí i fins les dues de la tarda, enguany, a la sala Sant Domènec. Així ho han confirmat aquesta setmana l’alcalde de la Seu, Francesc Viaplana, la regidora de Treball Fronterer de l’Ajuntament urgellenc, Carme Espuga, i el president del Consell, Comarcal de l’Alt Urgell, Martí Riera.

L’esdeveniment està organitzat conjuntament per l’Ajuntament de la Seu, el Consell Comarcal de l’Alt Urgell i el Consorci Alt Urgell Cerdanya i compta amb el suport del Servei Català d’Ocupació i el Govern d’Andorra. L’objectiu principal de l’esdeveniment és millorar l’ocupabilitat de les persones.

L’alcalde urgellenc ha remarcat que l’objectiu d’aquest workshop és posar en contacte les empreses del territori i d’Andorra i les persones que cerquen feina. Viaplana ha destacat que segons les darreres dades del mes d’agost, a l’Alt Urgell hi ha 723 persones aturades, de les quals 521 són de la Seu.

Enguany, igual que en anteriors edicions hi participaran empreses de l’Alt Urgell, la Cerdanya i el Principat d’Andorra amb l’objectiu d’afavorir la contractació de persones desocupades, provinents de diferents sectors.

Per la seva part, la regidora de Treball Fronterer de l’Ajuntament de la Seu, Carme Espuga, ha remarcat que “enguany es recupera el format totalment presencial, entre empreses i demandants d’ocupació”. Espuga ha explicat que les empreses poden penjar les seves ofertes fins al 30 de setembre a l’enllaç: www.bit.ly/BuscoPersonal Les persones candidates es podran inscriure a les ofertes des del dia 3 fins al 16 d’octubre a l’enllaç: www.bit.ly/VullTreballar

La regidora de Treball Fronterer ha avançat que aquest workshop ocupacional té com a novetat oferir, al mateix temps que les formacions per a les empreses i els candidats que s’explicaran a continuació, unes càpsules formatives, de dues hores cada una, per tal que les persones candidates puguin fer el procés de preparació per a l’esdeveniment amb acompanyament des de l’Oficina Jove de l’Alt Urgell.

Així doncs, durant la setmana anterior s’oferirà:

Dilluns 10 d’octubre: Com presentar-me al món laboral (el perfil competencial).

Dimarts 11 d’octubre: Com fer destacar el meu CV per competències.

Divendres 14 d’octubre: Com preparar-me per a una entrevista de feina.

Alhora, per als candidats i candidates, es duran a terme dues formacions la mateixa setmana del Workshop relacionades amb l’adquisició de coneixements bàsics sobre el contracte (el 17 i 18 d’octubre, en sessions de dues hores cada una) i la nòmina (el 19 i el 20 d’octubre, amb la mateixa durada de 4 hores entre les dues sessions).

Al mateix temps, s’oferiran dues formacions pràctiques per a les empreses sobre les següents temàtiques:

Fiscalitat i tràmits relacionats amb el treball transfronterer a Andorra. Tràmits digitals (principalment, la factura electrònica, certificat digital i portals de contractació).

Ambdues, de dues hores de durada.

Per a poder prendre part en aquestes formacions cal fer inscripció des de l’enllaç: www.bit/ly/CETAP2022

Totes aquestes formacions es duran a terme a l’espai de CETAP (Centre Empresarial i Tecnològic de l’Alt Pirineu), ubicat al Centre Cultural de les Monges, Plaça de les Monges 2, 3a planta, de la Seu d’Urgell.

Treballadors transfronterers

Respecte a la participació d’empreses d’Andorra en aquest workshop ocupacional, Carme Espuga n’ha volgut remarcar la importància, ja que 1 de cada 3 treballadors de l’Alt Urgell és transfronterer. En xifres, un total de 1.673 persones veïnes de la comarca treballen a Andorra.

Per últim, el president del Consell, Comarcal de l’Alt Urgell, Martí Riera, ha subratllat que “des del Consell Comarcal apostem per la ocupabilitat de la comarca a través d’aquesta eina de cercadors i ocupadors de feina amb empreses tant del nostre territori com d’Andorra, i que com a novetat, en aquesta vuitena edició s’incorpora també la Catalunya Nord, concretament la població de Foix, que ha mostrat interès en conèixer el nostre model”.

En l’edició de l’any passat hi va haver més de 150 persones, 40 ofertes i més de 165 entrevistes de feina, mentre que des de 2015, a través del Workshop Ocupacional s’han realitzat més de 2.000 entrevistes de feina, de les quals han sortit 700 persones candidates i s’han aconseguit tancar 70 contractes en ferm, ha explicat el president del Consell Comarcal.

El Workshop

Per a finalitzar, el dia 21 d’octubre, a la sala Sant Domènec es rebrà les empreses que participin en el Workshop 2022 a partir de dos quarts de nou del matí, per tal que es puguin acomodar en el seu espai.

A les nou del matí es farà una rebuda i presentació oficial de l’esdeveniment, i a partir d’aquí, des dos quarts de deu del matí a dues del migdia es realitzaran les entrevistes individuals entre les empreses i les persones demandants d’ocupació.