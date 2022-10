Unicef organitza la conferència “com fer un testament?”

El dimecres 5 d’octubre, a les 19 h, a la Sala Sergi Mas de l’Antiga Casa Comuna de Sant Julià de Lòria, (Av. Verge Canòlich, 42) Unicef organitza una conferència sobre “Com fer un testament?” on s’explicarà com testar a Andorra i les particularitats de llegar béns situats a França i a Espanya.

Comptarà amb les ponències de Joan Carles Rodríguez, de la Notaria Rodríguez Miñana, Jean Michel Rascagneres, de Bufet Eurolex, i d’Alberto Gil, del Bufet Cases&Lacambra. Albert Mora, director d’Unicef Andorra, detallarà com donar un vessant solidari a aquests testaments. Josep Maria Rosell, Ministre de Justícia i Interior, farà l’obertura de l’acte.

Finalitzada la conferència se servirà un refrigeri i es repartirà la guia “Vides que donen vida “. En aquesta guia es mostra com col·laborar amb Unicef a través d’un llegat o una part d’una herència. Així mateix, s’explica com es gestionen totes les herències que rep l’ONG i com s’utilitzen per a garantir la supervivència, l’educació i la protecció de milions d’infants.

Amb aquest acte, Unicef vol sensibilitzar a la societat andorrana sobre la possibilitat de convertir un testament en solidari i, així, col·laborar per a deixar un món millor a les generacions futures.

El Testament Solidari d’Unicef és una forma de col·laborar mitjançant la qual, d’una manera molt fàcil, es pot ajudar a la infància més vulnerable a tenir un futur. Així, la solidaritat s’estendrà a properes generacions, aconseguint un món millor per als nens i les nenes, les seves famílies, la seva comunitat i el seu país.

Des d’Unicef Andorra, es posa en relleu que qualsevol llegat, per petit que sigui, marcarà la diferència en les vides de molts infants a tot el món. Amb un gest molt senzill es poden convertir, per exemple, uns estalvis en milers de vacunes, un cotxe en tractaments contra la desnutrició o un habitatge en una escola.