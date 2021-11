La 6a marató fotogràfica supera els 40 participants en l’últim cap de setmana

La marató fotogràfica ha tornat durant el darrer cap de setmana de l’Andorra ShoppingFestival. Organitzada per l’Escola d’Art d’Andorra la Vella, la cita ha comptat amb la participació de més de 40 participants. L’objectiu és donar a conèixer el país des d’un punt de vista lúdic i amb les millors imatges.

En el marc de l’Andorra Shopping Festival, l’Escola d’Art d’Andorra ha iniciat aquest dissabtee la sisena edició de la marató fotogràfica. Hi ha tres categories on els participants poden optar a premis des de 300 fins a 1.200 euros en material fotogràfic.

La categoria Max-Marató està destinada a professionals i aficionats que vulguin sorprendre el jurat. També hi ha, com en les passades edicions, la Family-Marató, on enguany participen vuit famílies. Per últim la categoria Instagram, en què els participants han de publicar cinc fotografies al seu compte.

En les diferents categories, els participants han de recórrer diferents indrets de les parròquies centrals per copsar les millors imatges. També hi té un paper important l’Andorra Shopping Festival.

Aquest dissabte, entre les activitats que s’han dut a terme al matí, destaquen els espectacles infantils. El tribut al film “El Rei Lleó“, que ha transformat la història en una comèdia interactiva i divertida per a tots els públics amb les cançons més conegudes de la pel·lícula de Disney.

A més, l’espectacle itinerant del Petit Lilo, el gos gegant que ha jugat amb petits i grans en tot el seu recorregut des de la plaça Coprínceps fins a l’avinguda Meritxell.