El BC Andorra embogeix derrotant in extremis l’UCAM Múrcia (90-89)

Després d’una nova nit màgica a Europa derrotant a casa el Partizan de Zeljko Obradovic, el BC Andorra, necessitat de victòries a la Lliga Endesa, superaria aquest dissabte l’UCAM Múrcia en un final d’infart contra un dels equips revelació de la temporada. Els de Sito Alonso arribarien a Andorra en tercera posició sent el segon equip més valorat per darrere del Reial Madrid i el més anotador de tota l’ACB amb més de 88 punts de mitjana per partit. Amb aquesta nova victòria, el BC Andorra manté vives les seves opcions de disputar la pròxima edició de la Copa a Granada.

El BC Andorra, vestit de lila en contra de la violència de gènere, començaria sent víctima del vendaval murcià. Els de Sito Alonso, intensos en defensa i molt encertats en el triple amb un 5 de 10 en els primers deu minuts, arribarien a tenir una màxima de 17 punts. Ibon Navarro aturaria el partit després d’un 2-19 de sortida, però a partir d’aleshores la inèrcia canviaria. Els tricolors, més intensos en defensa reaccionarien de la mà de Hannah i McIntyre. Un 18-4 de parcial col·locaria el BC Andorra a només tres punts de diferència (20-23). 20-25 al final del primer quart.

La igualtat es mantindria al llarg del segon quart (29-35), però una davallada defensiva dels locals, estancats també en atac amb poca mobilitat de la pilota, ho aprofitaria l’UCAM Múrcia per obrir de nou un petit forat en el marcador (31-42). Seria aleshores quan Hannah, en el seu partit 200 a la Lliga Endesa, sortiria al rescat dels seus. De fet, un triple del base de Nova York en els últims segons del segon quart deixaria un 42-45 al descans després d’un 11-3 de parcial.

Després de sortir dels vestidors, el BC Andorra, intermitent en el seu joc, sobreposant-se a tota mena d’adversitats, també a les lesions de molts dels seus jugadors, s’agafaria com fos al partit. Sense l’aportació de Clevin Hannah desconnectat per la defensa de Sadiel Rojas, serien Conor Morgan i Oriol Paulí els jugadors que farien una passa endavant. El BC Andorra, sempre a remolc en el marcador, sense poder aturar Augusto Lima (21 punts), tancaria el tercer quart a només cinc punts de diferència (63-68).

Un 5-0 de sortida en l’últim quart amb Víctor Arteaga de protagonista deixaria un 70-70, però quan semblava que la inèrcia del partit afavoriria els interessos del BC Andorra, l’UCAM Múrcia tornaria a agafar oxigen. De fet, a tres minuts per a la final, els de Sito Alonso acariciarien la victòria amb un +9 (76-85). Però el BC Andorra, esperonat per una Bombonera entregada a la causa, encara no havia dit l’última paraula. Seria novament Clevin Hannah qui es posaria l’equip a les espatlles amb cistelles increïbles com un 3+1 que encara feia possible el miracle de la remuntada com així seria. Al final seria Codi Miller-McIntyre l’encarregat d’anotar la cistella guanyadora a falta d’un segon per a la final (90-89) i que faria embogir a tots els presents.

El BC Andorra trepitjarà aquest dimarts (18 h) l‘Olímpic de Badalona per disputar el partit corresponent a la cinquena jornada de l’Eurocup. Els d’Ibon Navarro jugaran diumenge a la pista del Baskonia el partit corresponent a l’onzena jornada ACB.