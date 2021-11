Queixes dels veïns de Santa Coloma pel soroll i la brutícia derivats dels botellots

Aquest divendres és la primera nit que l’oci nocturn pot obrir fins a les cinc de la matinada. Però darrerament, a Santa Coloma, amb la reobertura de les discoteques també s’estan vivint botellots, molt soroll a les nits i fins i tot baralles. Els veïns es queixen que ja no poden més.

Menys de tres-cents metres separen la discoteca del passeig del riu de Santa Coloma. I en un passatge ubicat entre dos edificis hi ha molts joves que hi fan botellots. Sobretot els veïns que tenen les finestres més a baix es queixen del xivarri a altes hores de la matinada, però els qui viuen a la zona també critiquen la brutícia que hi deixen.

Botelles, vidres trencats, però també vòmits, pixum i excrements. D’aquesta manera s’ha despertat molts matins el carrer. “Pateixo pel meu gos perquè cada vegada que el passejo he d’anar amb compte que no trepitgi vidres”, comenta un veí.

“No tenen pudor a fer les seves necessitats a qualsevol racó de la zona”, relata un altre dels afectats, mentre explica que inclús han arribat a trencar la porta d’entrada al seu edifici. “La setmana passada, després de la batussa, vaig anar al lavabo i sentia com cantaven, però no vaig gosar baixar”, explica.

Els joves creuen que el soroll va implícit amb la festa, però també n’hi ha molts que critiquen els comportaments vandàlics i les batusses que hi ha hagut els caps de setmana passats.

Creuen que al final, acaben pagant justos per pecadors. “Hi ha gent que surt a buscar guerra”, coincideixen. Un fet que “deixa en mal lloc els joves i fa que l’oci nocturn estigui mal vist”.

Tot i això, hi ha ganes de sortir de festa. Han passat ja dos anys des que les discoteques podien obrir fins a les cinc de la matinada. I aquest divendres, per fi, podran tornar a fer-ho. Tot i que “la nit forta és el dissabte”, els més joves celebren poder estar fins a aquella hora, ja que així “tenim més temps per gaudir de la festa i de la nit”.

A l’hora de tornar a casa, molts ho faran amb cotxe o caminant “i t’estavlies problemes amb la justícia i de fer mal a algú”. I encara que costi diners, “mentre hi hagi festa, jo sempre estaré content”.