La Seu rebrà sor Lucía Caram en el marc de la presentació del documental “Ucraïna. Resistència i Esperança”

La religiosa sor Lucía Caram serà rebuda, aquest proper dimarts, 25 de novembre, a les set de la tarda, per l’alcalde de la Seu d’Urgell, Joan Barrera, i el regidor de Solidaritat i Cooperació, Jordi Mas, juntament amb regidors i regidores del Consistori urgellenc. En la seva visita a l’Ajuntament de la Seu, sor Lucía Caram signarà al Llibre d’Honor de la Ciutat i mantindrà una breu trobada amb l’alcalde Barrera.
La visita de la monja activista a la Casa Consistorial s’emmarca en la presentació del documental ‘Ucraïna. Resistència i Esperança’ que tindrà lloc a les vuit del vespre, a Cinemes Guiu. L’entrada és gratuïta.
‘Ucraïna. Resistència i Esperança’
El documental ‘Ucraïna. Resistència i Esperança’ és un relat humà visceral i profundament emocional que recorre l’ànima ferida d’Ucraïna, un país devastat, de la mà d’una protagonista inesperada: sor Lucía Caram, una monja activista que ha convertit la compassió en una missió de vida.
A través dels ulls de sor Lucía en diverses expedicions humanitàries a Ucraïna, el documental trasllada l’espectador des del Convent de Santa Clara a Manresa fins al cor del conflicte, documentant el que passa lluny dels focus mediàtics: el dia a dia d’un poble que resisteix, la vida dels infants sota terra cada nit, el dolor de les famílies refugiades, i la valentia silenciosa dels qui lluiten sense armes.
El documental compta amb la participació de la ministra de Defensa d’Espanya, Margarita Robles, així com els testimonis de soldats, refugiats i expresoners de guerra ucraïnesos.