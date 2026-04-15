L’ Andorra Convention Bureau participa en el primer ST Business Connection de l’Stade Toulousain

Andorra Turisme i Grandvalira Resorts participen aquest dimecres i dijous en la primera edició de l’ST Business Connection, un esdeveniment empresarial organitzat per l’Stade Toulousain que se celebra a l’estadi Ernest Wallon de Tolosa. Andorra Turisme –destinació oficial de l’Stade Toulousain des de 2013– ha aprofitat l’acord de col·laboració amb el club per a reforçar la promoció del país com a destinació de turisme de negocis davant de més de 140 empreses participants.
La delegació ha presentat aquest matí de dimecres l’oferta d’Andorra com a seu per a esdeveniments, congressos i incentius en una sessió específica adreçada als assistents i manté, al llarg de dos dies, reunions individualitzades amb empreses.
Aquesta trobada, que reuneix prop de 450 membres de l’ST Business Club, esdevé un espai de networking i intercanvi entre empreses, amb un programa que inclou conferències, taules rodones i reunions B2B. La participació en aquest esdeveniment permet consolidar la visibilitat d’Andorra com a destinació de referència en el segment MICE i enfortir les relacions amb el teixit empresarial francès en un entorn estratègic vinculat a l’esport i als negocis.