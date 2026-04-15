Tancament de comerços, el 28 d’abril, de 12 a 14.30 h, per a facilitar l’assistència ciutadana a l’al·locució del copríncep Macron

El Govern ha aprovat els decrets que estableixen les disposicions excepcionals amb motiu de la visita oficial al Principat del Copríncep Emmanuel Macron, prevista per als dies 27 i 28 d’abril. Entre aquestes mesures destaca el tancament obligatori dels comerços, indústries, oficines i administracions públiques el dimarts 28 d’abril, entre les 12.00 h i les 14.30 h, amb l’objectiu de facilitar que la ciutadania pugui assistir a l’al·locució que el Copríncep oferirà a les 12.45 h a la plaça del Poble d’Andorra la Vella.
El decret estableix que durant aquesta franja horària cessarà l’activitat dels establiments esmentats, i preveu que les hores afectades per aquest tancament siguin considerades hores festives, de compliment obligatori, retribuïdes i no recuperables per als treballadors. En queden exclosos els serveis públics i essencials, així com els serveis sanitaris, veterinaris, turístics, hotelers, de restauració, bars, caves i estacions de servei, que mantindran l’activitat en els termes previstos al decret.
Aquesta disposició respon a la voluntat del Govern de promoure la participació ciutadana en un esdeveniment institucional de rellevància, com és el discurs del Copríncep francès adreçat directament a la població. L’al·locució tindrà lloc a la plaça del Poble i s’inscriu dins del programa oficial de la visita.
El Govern anima la població a participar activament en aquest acte institucional i, amb aquest conjunt de disposicions, reafirma la importància de facilitar l’accés i la implicació de la ciutadania en els moments més rellevants de la vida institucional del país.
La visita d’Emmanuel Macron al Principat inclou diversos actes institucionals i simbòlics, i un dels moments principals serà aquest discurs obert a la ciutadania, en què el Copríncep francès compartirà una reflexió sobre Andorra, el seu futur i els vincles que uneixen el país. Es tracta d’una ocasió excepcional, atesa la singularitat que el copríncep francès s’adreci de manera directa i pública a la població andorrana. La darrera vegada va ser el setembre de 2019.
En el marc dels mateixos decrets, el Govern també ha adoptat altres mesures organitzatives i de seguretat vinculades a la visita oficial, que tenen per objectiu garantir el bon desenvolupament dels actes programats i la seguretat de les autoritats i de la ciutadania. Entre d’altres, la restricció temporal de l’espai aeri andorrà, amb la prohibició d’enlairament i el sobrevol de totes les aeronaus, tripulades i no tripulades, així com la prohibició de tota activitat de caça.