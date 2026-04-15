Aquest cap de setmana la Seu acollirà la 17a Fira del Món Geganter

La Seu d’Urgell es prepara per a convertir-se, aquest proper cap de setmana -divendres 17, dissabte 18 i diumenge 19 d’abril-, en el gran punt de trobada del món geganter de Catalunya amb la celebració de la XVII Fira del Món Geganter. L’esdeveniment comptarà amb la participació de més de 60 colles i més d’una vintena d’expositors, en una edició carregada d’història i simbolisme.
Aquesta 17a edició coincideix amb dates clau per a la ciutat: la celebració dels 15 anys com a Ciutat Gegantera i els 35 anys de la primera trobada gegantera a la Seu d’Urgell.
Un programa ple de cultura popular i tradició
Els actes s’iniciaran aquest divendres, 17 d’abril, a les 20:00 h amb la recepció oficial d’autoritats a la sala d’actes de l’Ajuntament de la Seu. Posteriorment, a la plaça dels Oms, es donarà la benvinguda als Gegants de Catalunya (en Treball i na Cultura) i als convidats d’honor d’enguany: la Colla Gegantera de Caldes de Malavella (Ciutat Gegantera 2025), els gegants de Cintruénigo (Navarra) i la colla de Manlleu. La recepció estarà amenitzada per la música tradicional del Duo Pirineus.
La jornada de divendres clourà amb una cercavila de lluïment fins a la plaça Joan Sansa, on tindrà lloc una mostra de balls i el concert de l’Orquestrina Trama, a les 22:30 hores.
El dissabte, 18 d’abril, l’activitat començarà ben d’hora amb una despertada amb coets a les vuit del matí i la inauguració oficial de l’Espai Firal, a les deu del matí. Durant tot el dia se succeiran tallers de danses amb Pep Lizandra, contacontes, i xerrades tècniques com la del constructor de gegants Pau Reig. La jornada finalitzarà amb l’espectacle ‘Arrels, històries gegants!’, al Patí de la Catedral i una cercavila nocturna.
El diumenge, 19 d’abril, serà el moment de la gran plantada de gegants (09:00 h) i la presentació de noves figures estrenades o restaurades. El cap de setmana culminarà amb una cercavila general per la ciutat i el gran final de festa a la plaça dels Oms, a les 13:00 hores.
Adifolk a Suècia: 38è Aplec Internacional
En el marc d’aquesta 17a Fira del Món Geganter, Adifolk anunciarà oficialment aquest dissabte, 18 d’abril, els grups que representaran la cultura popular catalana aquest estiu al 38è Aplec Internacional d’Adifolk-Estocolm 2026.
L’acte serà conduït per Oriol Ramírez i comptarà amb l’acompanyament del capgròs Folk.