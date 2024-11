Joves i dones grans, protagonistes del 25N a l’Alt Urgell

Activitats per al 25N a l’Alt Urgell (CCAU)

Un any més, des de l’àrea d’Igualtat del Consell Comarcal de l’Alt Urgell (CCAU), en col·laboració amb diversos ajuntaments d’arreu de la comarca i especialment amb el de la Seu d’Urgell, on es faran el gruix d’activitats, es presenta un programa amb diversitat d’actes per a commemorar el 25N, Dia Internacional contra les violències envers les dones. Com sol ser habitual, s’aprofitarà tot el mes de novembre per a sensibilitzar i educar tota la comunitat en un dels problemes més greus de la societat.

Si bé l’acte inaugural es farà el mateix dia 25 de novembre amb una exposició fotogràfica al vestíbul de l’Escola Municipal d’Art de la Seu, prèviament hi haurà hagut xerrades sobre la menopausa, la conciliació laboral i personal, l’accés d’infants i joves a la pornografia, i una d’especialment dedicada a les violències masclistes cap a les dones grans, titulada Trenquem el silenci: destapant les violències masclistes envers les dones grans, entre d’altres.

Un dels actes principals d’aquest any serà l’obra de teatre La Festa, a càrrec del grup de joves de l’Escola de Teatre de la Seu. A través de l’art es vol fer reflexionar l’alumnat dels instituts de la comarca sobre els actes que poden considerar-se violència durant les nits de festa i repensar les festes perquè siguin espais més segurs. Els passis de l’obra es duran a terme entre el 25 i 28 de novembre.

La xerrada sobre violències en la tercera edat es farà el dia 19 a la sala Immaculada de la Seu. Hi participaran expertes de la fundació Aroa que abordaran les formes diverses de violència que poden patir les persones grans, i explicaran eines per a prevenir-les i combatre-les.

Del programa d’aquest any també se’n destaquen les accions de formació per a professionals de la comarca: s’oferiran en modalitat online i permetran aprendre nous coneixements sobre conciliació laboral i personal i sobre mesures que faciliten llocs de treball més inclusius.

Amb totes aquestes activitats es vol fomentar espais de diàleg i conscienciació, per la qual cosa es convida tota la ciutadania a participar-hi i fer sentir la veu en la lluita contra la violència de gènere en totes les seves formes.