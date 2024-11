Escaldes programa una nova edició del taller de Furoshiki, l’art d’embolicar amb roba

Un regal embolicat amb la tècnica Furoshiki (Getty images)

El Comú d’Escaldes-Engordany celebra, un any més, la Setmana Europea de la Prevenció de Residus que té lloc des del dilluns 18 de novembre fins al divendres 22 de novembre i que enguany se centra en la reducció del malbaratament alimentari, juntament amb la reducció general de qualsevol tipus de residu. Davant l’èxit assolit en l’edició passada, la corporació ha tornat a programar el taller de Furoshiki que es durà a terme els dies 18 i 20 de novembre, de 19:30 a 21:00 hores, a Cal Paleta, per al públic en general, i el dia 19 a les 17:45 hores, a l’Espai Jovent, per als més joves.

Val a dir que l’activitat és totalment gratuïta i els participants no cal que portin cap material, ja que tot el necessari es proporcionarà des del Comú escaldenc. Les inscripcions, que són indispensables per a prendre part en el taller, es poden fer trucant al 890 873.

El furoshiki és una tècnica tradicional japonesa de teixit plegat i nusos, que permet embolicar objectes amb tela per a evitar l’ús de paper i plàstics d’un sol ús. Aquesta pràctica no només és ecològica, sinó que també aporta un toc estètic i personal a cada embolcall. En aquest sentit, el taller ofereix l’oportunitat d’aprendre diferents maneres de fer servir la tela per a embolicar regals, portar objectes o, fins i tot, fer bosses reutilitzables, fomentant així una alternativa sostenible i elegant als materials d’embalatge convencionals.

Aquesta activitat forma part del compromís del Comú d’Escaldes-Engordany amb la sostenibilitat i la protecció del medi ambient, buscant inspirar a la població a adoptar pràctiques que ajudin a minimitzar els residus durant el dia a dia i, especialment, en èpoques de més consum com el Nadal.