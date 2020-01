José Parra-Moyano, un dels professionals de major rellevància en tecnologia ‘blockchain’ a Europa i digitalització aplicada a la gestió d’empreses, va estar nomenat a finals del 2019 com a professor de ‘blockchain’ i digitalització a la Copenhagen Business School (CBS). Es tracta, per tant, de la primera plaça que s’atorga amb aquest títol a escala mundial. La tasca de Parra-Moyano se centrarà a investigar l’economia de les dades i com les empreses han de fer una transició del ‘Big Data’ al ‘Shared Data’, un nou concepte de creació de valor.

Aquesta plaça no està adreçada únicament a la investigació en l’àmbit teòric, sinó que posa el focus en la implementació dels resultats dins del món empresarial, institucional i social. Per aquest motiu, Parra-Moyano col·laborarà amb institucions públiques, empreses locals i amb un dels hospitals més importants de Dinamarca amb la voluntat de liderar un projecte orientat a incrementar la seguretat en el tractament de dades mèdiques i permetre l’intercanvi d’aquestes dades per a la generació de valor.

El resultat que vol assolir aquest projecte és augmentar la intel·ligència que es pot generar a partir de les dades per desenvolupar nous tractaments mèdics i noves aplicacions d’intel·ligència artificial. Tot i que el projecte se centra en l’àmbit sanitari, es podran traslladar els resultats a altres àmbits com el de la privacitat a internet, el sector financer, el de les asseguradores o el del ‘retail’.

Incorporació a Enzyme Advising Group



D’altra banda, Parra-Moyano també s’ha incorporat aquesta darrera setmana com a accionista d’Enzyme Advising Group, ampliant així el seu acord de col·laboració per estructurar conjuntament la identificació i el desenvolupament de serveis i productes en tecnologies ‘blockchain’ i intel·ligència artificial.

El nou membre col·laborarà de manera regular al bloc d’Enzyme amb articles i continguts relacionats amb el ‘blockchain’. “Estic encantat de seguir col·laborant amb Enzyme per a potenciar les àrees de negoci existents i obrir noves línies centrades en la generació de valor basada en les dades”, ha declarat després de la seva incorporació.