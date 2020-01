Joan Vinyes – Jordi Mercader han iniciat la temporada 2020 amb il·lusions renovades, Els motius? Sembla que no passa desapercebut per a ningú que, poder comptar amb Suzuki Swift R4lly S, és motiu suficient per a afrontar el 2020 amb la màxima il·lusió.

Si a la nova mecànica de Suzuki, li afegim un calendari molt atractiu, en el qual tenen cabuda escenaris desconeguts, en concret a Portugal, la tornada als ral·lis de terra i poder disputar una prova del Campionat del Món de l’especialitat … Sense cap dubte, és perquè la motivació pugi a nivells increïbles.

El primer test d’asfalt un excel·lent inici.

L’equip Suzuki Motorsport va fer el seu primer test de la temporada, en aquesta ocasió sobre asfalt, i les sensacions no poden ser més positives. En opinió de Joan Vinyes: “Del Swift R4lly m’han sorprès diversos aspectes. Per exemple no pensava que fos tan ràpid, a més és noble en les seves reaccions, el xassís és molt semblant al d’un R5 i ha estat una grata sorpresa per la seva efectivitat, … Va ser una jornada esgotadora de proves, l’objectiu era trobar solucions perquè el nou Swift es comportés com nosaltres volem, crec que vam avançar molt però, sóc conscient que hi ha molta feina per fer, ara mateix les sensacions són molt positives.”

Una vegada superat el primer test, la continuació també te que veure amb proves per a deixar el Swift a punt: “Així és, però segons el planning previst, el pròxim test serà amb el kit de terra. Aquest em fa una especial il·lusió perquè fa moltes temporades que no competeixo sobre aquest element. Nosaltres també haurem de fer una posada a punt per a trobar, de manera ràpida, el nostre millor setup sobre la terra.”

Un calendari per a il·lusionar a qualsevol.

Queda clar que en el calendari de l’Equip Suzuki Motorsport de la pròxima temporada, una de les grans novetats serà la inclusió de ral·lis de terra. Per a Vinyes una gran notícia: “Si hi haurà dos ral·lis de terra, però són ral·lis que tots els pilots volem córrer. Sentir parlar tantes vegades del salt de Fafe a Portugal, enguany el podrem fer. L’altra prova sobre terra serà la del mundial portuguès, no hi ha dubte que se’ns farà llarga l’espera per a poder començar els reconeixements.”

Una altra novetat serà sobre asfalt i també a Portugal: “Sí, serà el Ral·li Castelo Branco que ens permetrà lluitar amb els pilots del campionat portuguès. Segur que ens portaran avantatge perquè coneixeran l’escenari però t’asseguro que els hi donarem guerra.”

Els cinc ral·lis restants seran en territori espanyol i coneguts per Vinyes: “Potser el que ens pot plantejar algun problema quant a coneixement de les especials és el Catalunya que, aquesta temporada, és vàlid només per al CERA. De totes maneres correm prop de casa i això et dóna un plus de confiança.

Els altres ral·lis els hem disputat de manera habitual els últims anys fent el CERA.”

Els tests estan en marxa, però l’hora de la veritat no trigarà a arribar, l’última setmana de Febrer primer desplaçament a terres portugueses per a disputar el 33 Ral·li Serras de FAFE, cursa vàlida per al Campionat de Portugal de l’especialitat.