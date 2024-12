Jordina Caminal entrena a Suïssa preparant la primera Copa d’Europa

L’esquiadora andorrana, Jordina Caminal (FAE)

L’equip nacional femení de velocitat es posa en marxa també amb entrenaments en neu a Suïssa i amb la ment posada en les pròximes competicions. Jordina Caminal obrirà el curs a les Copes d’Europa de Saint Moritz de la setmana vinent. L’equip, amb Jordina Caminal i l’entrenador Xoque Bellsolà, va arribar el passat cap de setmana a Suïssa per a entrenar. L’esquiadora andorrana competirà a la Copa d’Europa de Saint Moritz dels dies 11 al 14 de desembre.

La competició començarà amb dues jornades d’entrenaments oficials, els dies 11 i 12, per a continuar amb dues curses de Copa d’Europa el divendres 13 i el dissabte 14.

Cande Moreno, per la seva part, ha estat a Andorra continuant amb la recuperació, tot i que aquest divendres viatja a Suïssa per a incorporar-se al grup. Amb tot, l’andorrana no competirà en aquesta Copa d’Europa.