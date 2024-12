Troben una planta endèmica al Parc Natural del Cadí-Moixeró

Noccaea cadinensis, una nova espècie de planta endèmica al Parc Natural del Cadí-Moixeró (Foto: PN Cadí-Moixeró)

El Parc Natural del Cadí-Moixeró ha confirmat la descoberta d’una nova espècie de planta fins ara desconeguda, la Noccaea cadinensis. Per ara només es troba l’oest de la serra del Cadí i se suma a la trentena d’espècies de plantes endèmiques que hi ha actualment a Catalunya.

La Noccaea cadinensis es va observar per primera vegada l’any 2022, quan ja es va constatar que era desconeguda al país. Amb la recol·lecció de mostres més completes l’any 2023, es van ampliar els treballs per a la seva identificació i es va concloure que era una espècie nova. La descripció s’ha fet enguany, en un article publicat al butlletí de la Institució Catalana d’Història Natural.

La planta té un aspecte general força semblant al de la Noccaea nevadensis, un endemisme de la Sierra Nevada andalusa, de la qual es diferencia sobretot per les característiques dels fruits i les fulles. Arreu del món hi ha unes 100 espècies del gènere Noccaea i la del Cadí és l’única localitzada al Pirineu.

Tot i que encara no s’ha fet un cens exhaustiu, es calcula que només hi ha uns pocs centenars d’exemplars. Per això, ara caldrà analitzar quines mesures de conservació cal promoure i quins estudis són necessaris per a determinar la seva possible presència en zones pròximes.