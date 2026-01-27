Roger Puig, desqualificat a la segona mànega tot i demostrar un alt nivell en l’eslàlom

L’esquiador andorrà de paraalpí, Roger Puig, ha estat finalment desqualificat a l’eslàlom (SL) de la Copa del Món de Méribel (França) després de trepitjar un piquet a la segona mànega, en una cursa on havia tornat a demostrar un alt nivell de solidesa i competitivitat en aquesta disciplina. A la primera mànega, Puig, ha signat una molt bona baixada que l’ha situat en desena posició provisional, en un marge molt ajustat, ja que del sisè al desè classificat tots els corredors es trobaven dins del mateix segon. L’andorrà ha acabat aquesta primera mànega a només 2,4 segons del podi, deixant obertes totes les opcions de cara a la segona.
A la mànega decisiva, Puig ha patit un incident al primer sector, on ha trepitjat un piquet que l’ha frenat notablement. Tot i això, ha aconseguit continuar la baixada, passant pel primer parcial en catorzena posició. Lluny de rendir-se, ha anat de menys a més, remuntant fins a la novena posició en el segon parcial i signant un tram final excel·lent, amb el quart millor temps del sector.
Un cop finalitzada la prova, la revisió del vídeo ha confirmat la trepitjada del piquet, fet que ha comportat la desqualificació de Roger Puig, malgrat la bona actuació global en cursa.
Tot i aquest desenllaç, Puig continua mostrant una clara progressió i molta solidesa en l’eslàlom, una disciplina en què està sent cada cop més regular i competitiva.
Dijous i divendres continuarà amb dos gegants a la mateixa estació de Méribel.