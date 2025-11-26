El catedràtic Josep Maria Duart exposa com garantir la qualitat en l’accés digital a la universitat

El Consell General ha acollit, aquest dimecres al vespre, una conferència amb motiu del Dia Mundial de l’Accés a l’Ensenyament Superior, organitzada conjuntament amb l’Agència de Qualitat de l’Ensenyament Superior (AQUA). Aquest any, l’acte s’ha centrat en la reflexió sobre l’accés just i la qualitat a l’ensenyament superior en línia, i ha estat dirigit pel doctor, Josep Maria Duart, catedràtic de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC).
Aquest 2025, l’AQUA ha estat admesa en el Registre Europeu d’Agències de Qualitat Universitària (EQAR) i ha esdevingut membre de ple dret de l’Associació Europea de Garantia de la Qualitat en l’Educació Superior (ENQA), dos assoliments històrics que situen Andorra dins del nucli central de les polítiques europees de qualitat universitària.
El doctor Duart ha abordat els grans reptes que la transformació digital planteja a les universitats. En aquest sentit, ha entrat al detall sobre qüestions clau com la credibilitat i la transparència dels models formatius no presencials i híbrids. També ha analitzat com els sistemes d’assegurament de la qualitat s’estan adaptant als Estàndards i Directrius Europeus (ESG), i a les orientacions impulsades per ENQA, aportant experiències i bones pràctiques internacionals que il·lustren maneres d’articular polítiques d’accés equitatives.
El doctor, Josep Maria Duart, és una figura de referència en l’educació superior i l’aprenentatge digital. És doctor en Pedagogia per la Universitat Ramon Llull i MBA per ESADE. És també llicenciat i màster en Història per la Universitat de Barcelona. Professor de Tecnologia Educativa i Lideratge Educatiu a la UOC, ha ocupat responsabilitats destacades com a vicerector d’Estudis de Postgrau i Formació Contínua. Actualment, dirigeix el postgrau en Lideratge i Gestió Escolar de la mateixa universitat.